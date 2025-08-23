Juan José Santiváñez se retiró de Palacio de Gobierno con resplandeciente sonrisa: Evitó declarar ante la prensa

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Juan José Santiváñez decidió no responder a los medios de comunicación tras su juramentación como nuevo ministro de Justicia. Cámaras de nuestro medio captaron la salida de Santiváñez de Palacio de Gobierno tras la ceremonia presidida por la presidenta Dina Boluarte, sin embargo, el exministro del Interior no se acercó a la prensa.

Se retiró con una resplandeciente sonrisa

De acuerdo a las imágenes obtenidas por nuestro medio, el actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) salió de Palacio de Gobierno, luciendo una gran sonrisa. Se encontraba acompañado de personal de seguridad, quienes lo escoltaron para su retiro.

En tal sentido, se conoció que al terminar la ceremonia de juramentación de ministros, Santiváñez se retiró. Al salir por una de las puertas principales, el ahora ministro de Justicia alzó la mano y saludó a los medios de prensa que esperaron sus declaraciones; sin embargo, al ser consultado sobre si podría brindar algunas palabras, Santiváñez hizo caso omiso y abordó el vehículo que lo transporta.

El actual titular del Minjusdh mantuvo una sonrisa impecable mientras se retiraba, de igual forma, se visualizó a sus dos agentes de seguridad del Estado, los cuales lo acompañaban en sus extremos. La prensa esperó un acercamiento de Santiváñez para responder ante los diversos cuestionamientos por parte de congresistas y otros personajes políticos; ello en el marco de su retorno luego de haber sido censurado como ministro del Interior por falta de idoneidad para ejercer dicho cargo.

Juan José Santiváñez evitó responder a la prensa tras su juramentación

Cambios en el Gabinete Ministerial

Cabe mencionar que, la ceremonia de juramentación se llevó a cabo este sábado 23 de agosto, exactamente iniciando al medio día. Según se pudo visualizar, los cambios se dieron en las carteras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Desarrollo e Inclusión Social y en el de Justicia y Derechos Humanos.

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Ana Peña Cardoza como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a Fanny Montellanos como la nueva titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en reemplazo de la saliente Leslie Urteaga, quien puso fin a su trabajo durante la gestión de Boluarte.

De esta manera, se conoció que tras la juramentación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo evitó brindar declaraciones a la prensa, a pesar de los cuestionamientos por parte de congresistas quienes rechazaron su retorno como parte del Gabinete Ministerial.