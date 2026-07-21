Spider-Man: Un nuevo día estrena tráiler final con Hulk fuera de control, La Mano y el debut de Sadie Sink

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El tráiler final de Spider-Man: Un nuevo día presentó nuevas imágenes de la película de Marvel protagonizada por Tom Holland, quien vuelve como Peter Parker. El avance muestra al héroe enfrentando a Hulk, a la organización criminal La Mano y a un nuevo personaje interpretado por Sadie Sink, mientras su vida continúa marcada por los acontecimientos de su precuela.

Peter Parker enfrenta cambios tras los hechos anteriores

La historia se desarrolla después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin Camino a Casa. Peter Parker permanece alejado de su eterno amor MJ y su amigo Ned, quienes ya no recuerdan su identidad debido al hechizo realizado por Doctor Strange para protegerlos y borrar la identidad del arácnido. El personaje interpretado por Holland lleva una vida solitaria mientras continúa con su trabajo como el amigable Hombre Araña.

El nuevo avance también muestra cambios físicos en Peter, entre ellos se encuentra la aparición de telarañas orgánicas. Esta situación forma parte de los nuevos elementos que presenta la película, que mantiene al personaje enfrentando dificultades mientras intenta cumplir con su responsabilidad como superhéroe.

La cinta fue dirigida por Destin Daniel Cretton, luego de haber pasado por Jon Watts, quien se encargó de la primera trilogía. El estreno de esta nueva película llegará a las pantallas grandes para el 30 de julio del 2026.

Hulk y La Mano aparecen como nuevas amenazas

Uno de los momentos centrales del tráiler final muestra a Hulk fuera de control. El personaje aparece destruyendo edificios y enfrentándose directamente con Spider-Man. A diferencia de sus apariciones anteriores en el Universo Cinematográfico de Marvel, el avance presenta a Banner como una amenaza para la ciudad y obliga a Peter a enfrentarlo.

El tráiler recrea escenas de películas anteriores.

El corto también incluye a La Mano, organización vinculada en Marvel con ninjas y actividades criminales. Las imágenes muestran enfrentamientos entre el héroe y miembros de este grupo, que se suma al conflicto provocado por Hulk y amplía las amenazas que deberá afrontar el protagonista durante la historia.

Otro de los elementos presentados es el personaje interpretado por Sadie sink, cuyo nombre todavía no ha sido revelado. El avance muestra su participación, aunque mantiene en reserva información sobre su identidad y el papel que tendrá dentro de la trama en la película.

El largometraje contará nuevamente con Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo, además de Tom Holland. Con la revelación del último tráiler, Marvel presenta una historia que reúne a Peter Parker con Hulk, La Mano y el personaje misterioso de Sadie Sink, ante su estreno para el 30 de julio del 2026.