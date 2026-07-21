Edgar Vivar llega a 'Al Fondo Hay Sitio' como el Señor Barriga para cobrar la rentas en Las Nuevas Lomas

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Edgar Vivar sorprendió a los seguidores de Al Fondo Hay Sitio con su aparición como el recordado Señor Barriga, personaje que llegará a Las Nuevas Lomas con una conocida misión: cobrar la renta. El actor mexicano también protagonizará escenas con referencias al universo de El Chavo del 8.

La llegada de Vivar se convirtió en uno de los próximos atractivos de la serie peruana. El reconocido actor, conocido por interpretar al Señor Barriga y Ñoño, aparecerá en la ficción para encontrarse con los habitantes de Las Nuevas Lomas y retomar uno de sus personajes más recordados.

El Señor Barriga llegará para cobrar la renta

Según el avance de América Televisión, el personaje interpretado por Edgar Vivar llegará a Las Nuevas Lomas con la intención de cobrar la renta. La escena recuperará uno de los elementos más conocidos de El Chavo del 8, donde el Señor Barriga visitaba la vecindad para exigir el pago del alquiler.

La producción también mostrará referencias a distintos personajes del icónico universo de Roberto Gómez Bolaños. Francesca aparecerá como Doña Florinda, Koky Reyes asumirá el papel del Chavo, Claudio será presentado como Ñoño y Marcela tendrá referencias relacionadas con la Chimoltrufia.

Asimismo, Vivar también llegará a la casa de los Gonzales acompañado por Tito, donde comunicará una noticia inesperada a Don Gilberto, Olinda, Juana, Félix y Maripaz. El avance mantiene en reserva los detalles de esta situación.

Edgar Vivar continúa con actividades en Perú

La participación de Edgar Vivar en Al Fondo Hay Sitio coincide con su actual presencia en Perú. El actor forma parte de 'Un Principito en el Circo', espectáculo en el que interpreta a El Zorro, además de participar en actividades vinculadas con la televisión y el entretenimiento nacional.

Según América Televisión, Vivar recibió una placa honorífica durante su participación en El Reventonazo de la Chola, reconocimiento relacionado con sus más de 50 años de trayectoria artística. También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Pachacámac.

El icónico actor llegará a poner de cabeza Las Nuevas Lomas.

La aparición del actor mexicano permitirá que el Señor Barriga llegue a Las Nuevas Lomas para cobrar la renta, esta vez dentro del universo de Al Fondo Hay Sitio. Su participación estará acompañada por referencias a El Chavo del 8 y un encuentro con la familia Gonzales.

Por ello, Edgar Vivar aparecerá en Al Fondo Hay Sitio como el Señor Barriga, quien llegará a Las Nuevas Lomas para cobrar la renta. Este episodio tendrá referencias a El Chavo del 8, personajes caracterizados como figuras de la vecindad y una escena con integrantes de la familia Gonzales.