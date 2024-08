Laura León canceló su BODA con italiano tras descubrirlo usando ropa de mujer: "¡Quítate mi vestido!"

08/08/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡No puede ser! La actriz y cantante mexicana Laura León ha desatado controversia, luego de anunciar que decidió cancelar su boda tras descubrir a su novio italiano en una incómoda situación: estaba usando uno de sus vestidos.

Laura León cancela su boda

Tras ser abordada por la prensa local de su país, la recordada actriz de 'Dos Mujeres, Un Camino' fue consultada por su anunciado matrimonio junto a su misterioso galán, el cual se sabe es proveniente de Italia.

"Fíjate que los planes de boda no van a ser, pero ya me quedé con el anillo, tesoros. Me arrepentí muy a tiempo, tesoros. No le encuentro ningún sentido, si somos felices así, somos felices", aseguró León.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los espectadores fue la gran revelación que hizo, luego de contar una infidencia de su vida personal. Así, la 'Tesorito' manifestó que descubrió a su prometido utilizando parte de su prendas de vestir, lo cual habría motivado la abrupta cancelación.

"Todo tiene algo y por algo, nunca habíamos hablado de eso, fíjate, ni nada, pero sus papás quería tener una hija y la mamá de niño lo vestía de mujer. Luego les termino de contar (...) Sí, pues no te digo que ya a medianoche salió vestido de mujer. Le dije: 'Ay, ¿Qué traes? ¡Quítate mi vestido!" , mencionó entre risas.

La actriz y cantante mexicana Laura León (@lauraleontv) de 71 años a través de una rueda de prensa confirmó que se canceló la boda con su novio luego que lo encontró a la media noche vestido de mujer.



"Los planes de boda ya no van a ser. Pero ya me quedé con el anillo, A... pic.twitter.com/mgjaD3U4pW — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 8, 2024

Lo quiere, pese a que se viste de mujer

A pesar de la controvertida situación por la que está atravesando, Laura León asegura que no tendría mayores problemas con su italiano. Además, afirmó que lo sigue queriendo y continuará junto a él, restándole importancia a lo ocurrido.

"De alguna manera, por algún lado salen las cosas, pero no está matando a nadie, ni nada. Lo amo profundamente. Ya le dije que todos mis closets son de él. Está muy consentido", dijo fiel a su estilo, mostrándose muy tranquila y bromista.

En marzo de este año, la actriz de 71 años había revelado que recibió la propuesta de su novio para casarse, por lo que se sentía muy emocionada al respecto. "Después de dos años de relación, él me pidió que nos casáramos y me sugirió que nos tomáramos un tiempo para viajar juntos y disfrutar de nuestra vida", aseveró en su momento.

Sin embargo, los planes de la mexicana han quedado truncos, debido a lo ya revelado. Fue así que Laura León canceló su boda con su novio italiano, luego de que lo descubriera usando uno de sus vestidos.