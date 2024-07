¡Oficial! Shrek 5 ya cuenta con fecha de estreno: ¿Vuelve el casting original?

09/07/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La historia del ogro más famoso del cine continuará, pues se anunció esta mañana que Shrek 5 ya cuenta con fecha de estreno oficial. El anuncio emocionó a los millones de fans de la saga animada en redes sociales, pues se reveló que el casting original retornará a la película.

Mediante un video donde se llega a escuchar una canción de la icónica banda 'Smash Mouth', la productora dio a conocer que la cinta se estrenará el próximo 1 de julio del 2026, iniciando una cuenta regresiva para los seguidores de la saga.

"No muy lejos, muy lejos. Shrek 5 llega a los cines", se llega a leer en la descripción del anuncio, el cual hace referencia a la primera cinta de Shrek, estrenada hace 16 años.

DreamWorks también reveló que Cameron Díaz, Eddie Murphy y Mike Myers volverán a sus roles originales, interpretando a los personajes con los que se inmortalizaron en el cine de animación.

¿Desde dónde se retoma la saga?

La última película del universo Shrek fue la segunda cinta independiente del 'Gato con Botas', titulada como 'El último deseo', siendo pieza clave para comprender los hechos que sucederán en este nuevo capítulo en la vida del ogro.

De hecho, en la escena post-créditos de esta cinta se llega a leer un cartel con la frase 'Far far away', y se aprecia al gato indicando que irá a "visitar a sus amigos".

Vale mencionar que el desarrollo de la trama de Shrek 5 estaba planeado inicialmente para salir tras la segunda película, cerrando una trilogía inicial. Sin embargo, Dreamworks cambió de rumbo y cerró la saga con la cuarta película.

Años después, la cadena NBC Universal compró el estudio de animación, reavivando también a su más grande creación. Esto fue confirmado por Eddie Murphy hace pocos meses en una entrevista, donde confesó haber grabado sus líneas para la película y que únicamente esperaba su lanzamiento.

Continuará el éxito comercial

La quinta entrega de la saga seguramente repetirá los extraordinarios números de sus predecesoras, las cuales se caracterizaron por tener enormes números de recaudación y taquilla.

Por ejemplo, la primera cinta de Shrek acumuló 492,2 millones de dólares, la segunda, 935,5 millones y la tercera, 813 millones. Su cuarta entrega no se queda atrás, pues recaudó nada menos que 756.2 millones.

La nueva película de Shrek podría igualar o hasta superar estos números, pues los fans están ansiosos ante la confirmación de la fecha de estreno y el retorno del casting original.