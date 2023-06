Optimus Prime muestra vías de Cusco utilizadas para filmar la película Transformers

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A pocos días de estrenarse la película "Transformers: el despertar de las bestias", el líder de los autobots, Optimus Prime, animó a los fanáticos a conocer las carreteras usadas para realizar la filmación en el Cusco.

Optimus Prime "se pronuncia"

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio a conocer este peculiar mensaje de Optimus Prime a través de su cuenta de Twitter oficial.

"Hoy tenemos un mensaje desde #Cybertron. El líder de los #Autobots, Optimus Prime, quiere que conozcamos las carreteras utilizadas en #Cusco para la nueva entrega de #Transformers.

Si te gustó, ¡comparte la información, terrícola! #MTCTransformers #ElDespertarDeLasBestias", se puede leer en su cuenta oficial de dicha red social.

En el contenido del video insertado se puede leer: "Yo soy optimus prime y este es un mensaje para ustedes terrícolas", ¿sabían que el MTC autorizó vías en el Cusco para grabar Transformers?", empieza el mensaje.

Seguidamente, empieza a nombrar las localidades donde se filmó el largometraje a estrenarse este jueves: Piri-Abra Málaga, Cusco-Quillabamba y Piri-Alfamayo.

Se publican imágenes inéditas de Transformers

Hace pocos días se publicaron nuevos adelantos de la película Transformers. Los lugares, sin duda alguna son parajes de Machu Picchu y el Amazonas.

En estas nuevas imágenes aparecen el protagonista de la cinta, el actor Anthony Ramos, y el director Steven Caple Jr.

Caple Jr. manifestó que para la presentación a los Maximals pensaron en las asombrosas y bellísimas maravillas del Perú porque "captarían realmente a los personajes".

"Filmamos en la cima de Machu Picchu, donde nunca antes se había filmado. Solo pensamos en, wow,; uno, estamos aquí; y dos, ¿cómo hicieron esto? Es una locura", expresó el director de la película.

"Se podía sentir una energía diferente", añadió Anthony Ramos, actor protagónico.

De la misma forma, reconocieron que grabar en Machu Picchu no ha sido tarea fácil. La poca cantidad de equipos, la complejidad de los paisajes y el clima complicaba la producción de la cinta.

Agregaron, que hubo momentos en que "no llovía nada", no tenían equipo y tenían que cargar todos los dispositivos para que no se estropeen.

¿De qué trata la película?

Esta próxima entrega de la franquicia de la película Transformers mostrará una secuela directa de la saga original.

La nueva historia se encuentra ambientada en los años 90 y se pronostica que la historia aborde a los Maximals y a los Predacons, grupos rivales de Transformers que se convierten en animales.

Se tiene previsto que para esta película se incluyan personajes nuevos, con diseños novedosos, además de los ya conocidos Optimus Prime, Bumblebee y Megatron.

De esta manera, la película de la franquicia Transformers ambientada en los años 90, ya se encuentra a pocos días de estrenarse en nuestro país y por ello el personaje de Optimus Prime mostró las vías del Cusco donde fue filmado el largometraje.