Salsa Lima Festival: el evento del género más importante reunirá a grandes leyendas en el Estadio San Marcos

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El ritmo, la historia y la pasión de la salsa se darán cita en uno de los eventos más importantes del año: el Salsa Lima Festival 2, un espectáculo que reunirá a leyendas y grandes exponentes del género en una noche inolvidable para el público peruano.

La esperada cita será el próximo sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos, escenario que vibrará con lo mejor de la salsa internacional en un formato de gran producción que contará con dos escenarios estelares y más de 17 artistas en escena.

Encabezando esta poderosa cartelera destacan íconos de la música latina como Oscar D'León, Víctor Manuelle y La India, quienes prometen hacer cantar y bailar a miles de asistentes con sus más grandes éxitos. A ellos se suman reconocidas figuras como Jerry Rivera, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz y José Alberto "El Canario", entre otros grandes exponentes del género.

El festival también contará con la participación de agrupaciones históricas como La Sonora Ponceña y figuras como Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín y Charlie Aponte.

Preventa de entradas y beneficios

La preventa de entradas para el Salsa Lima Festival 2 iniciará el jueves 9 de abril a las 11:00 a.m. a través de la plataforma de Teleticket. Durante esta etapa, los asistentes podrán acceder a un 30% de descuento exclusivo al pagar con tarjetas del Banco de Crédito del Perú, una excelente oportunidad para asegurar su presencia en este evento de talla internacional.

Mientras que la venta general de entradas se habilitará el viernes 10 de abril, permitiendo al público en general adquirir sus boletos para uno de los festivales salseros más esperados del año.

Una celebración de la salsa en Lima

Bajo el lema "El concierto de salsa de todos los peruanos", el Salsa Lima Festival busca consolidar a Lima como una de las capitales salseras de la región. La propuesta incluye una experiencia integral con producción de primer nivel, sonido de alta calidad y una puesta en escena que permitirá disfrutar a cada artista en todo su esplendor.

La elección del Estadio San Marcos como sede responde a la magnitud del evento, que espera congregar a miles de fanáticos de la salsa en una jornada que promete ser histórica. Con dos escenarios, el público podrá vivir un espectáculo dinámico y continuo, donde la música no se detendrá.

El Salsa Lima Festival 2 no solo reunirá a estrellas consagradas, sino que también ofrecerá un recorrido por distintas generaciones y estilos dentro de la salsa, desde la clásica hasta la contemporánea. Será una oportunidad única para disfrutar en un solo lugar a artistas que han marcado la historia del género y que continúan vigentes en el gusto del público.