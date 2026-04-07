Susana Alvarado se aleja de Corazón Serrano y se va con Paco Bazán al extranjero

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susana Alvarado volvió a encender las redes al revelar que se aleja temporalmente de Corazón Serrano. La 'morena de oro' aprovechó su tiempo libre para viajar junto a su novio, Paco Bazán, rumbo al extranjero, compartiendo detalles de su aventura y mostrando su felicidad a sus seguidores.

Susana Alvarado se aleja de Corazón Serrano

Susana Alvarado decidió responder a sus fans en TikTok, confirmando que se tomaría unos días de descanso de Corazón Serrano tras la pausa que el grupo dio a sus integrantes por Semana Santa. Lejos de dejar el tiempo libre sin aprovechar, la cantante decidió viajar junto a Paco Bazán, su pareja.

Entre los comentarios, un seguidor le advirtió: "Son tus vacaciones no las de él, priorízate querida, luego él terminará por decidir por ti en todo, recuerda mis palabras", a lo que Susana respondió:

"Son nuestras vacaciones porque somos uno solo y no me equivoqué como dice la canción: 'La intuición no se equivoca'. No me equivoqué, nos vamos".

En su cuenta de Instagram, la artista compartió fotos y videos desde su destino, revelando que viajaron a Aruba y mostrando lo emocionada que estaba por este viaje junto a Paco Bazán.

Susana Alvarado y Paco Bazán sufren accidente

La relación entre Susana Alvarado y Paco Bazán ha sido siempre un tema de interés para sus fans, aunque ambos han preferido mantener ciertos detalles en privado.

Sin embargo, la 'morena de oro' decidió abrirse y compartir con sus seguidores una de las experiencias más intensas que vivió junto al conductor de El Deportivo en Otra Cancha.

Durante una transmisión en su cuenta oficial de TikTok, Susana reveló que junto a Paco vivieron un momento realmente complicado cuando un tráiler provocó un accidente vehicular, reventando la llanta de su auto y dañando uno de los espejos. Pese al susto, lograron salir adelante y hasta reírse del incidente.

"Una vez nos pasó de todo, de todo, de todo. Se nos reventó la llanta, nos chocó un tráiler, se llevó todo el espejo, fuimos manejando con solo un espejo... pero de verdad que nos reímos de todo eso porque hay un por qué de todas las cosas", contó Susana Alvarado.

Así, Susana Alvarado se aleja temporalmente de Corazón Serrano para viajar al extranjero con Paco Bazán, compartiendo su felicidad en redes sociales y demostrando que, además de su talento, sabe priorizar su vida personal y momentos junto a su pareja.