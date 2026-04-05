'Michael': Preventa de entradas en Perú ya tiene fecha y nuevo teaser revela momento sensible de la biopic

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La biopic Michael, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, se perfila como uno de los estrenos más comentados del 2026. La cinta promete explorar tanto el ascenso artístico como los episodios más íntimos de la vida del cantante, en un relato que busca equilibrar espectáculo y sensibilidad.

El nuevo avance

Este domingo, la cuenta oficial de la película en X (antes Twitter) difundió un nuevo teaser que acompaña el anuncio de la preventa internacional. El clip reutiliza algunas imágenes ya vistas en anteriores adelantos, pero introduce un instante que ha generado gran impacto: se observa a un joven Michael mirando con miedo mientras su padre, Joe Jackson, aparece con una correa en mano, listo para castigarlo.

His life beyond the music. #MichaelMovie - in theaters & IMAX April 24. Tickets on sale now: https://t.co/il8dZTPlsY pic.twitter.com/xf5SXzbLyt — Michael (@michaelmovie) April 5, 2026

La escena, aunque breve, confirma que la producción abordará el lado más doloroso de la infancia del artista y de sus hermanos, marcado por la disciplina extrema que su padre imponía para alcanzar la perfección musical.

La preventa en Perú

En Estados Unidos, la preventa de entradas ya se encuentra activa desde este fin de semana. Sin embargo, en Perú la cadena Cinemark anunció este fin de semana que la venta anticipada comenzará este lunes 6 de abril de 2026, permitiendo a los fanáticos asegurar sus boletos para uno de los estrenos más esperados del año.

Una infancia dolorosa

Michael Jackson habló en varias entrevistas sobre los episodios de maltrato que sufrió en su infancia. En declaraciones a Oprah Winfrey en 1993, relató que su padre lo golpeaba y lo humillaba durante los ensayos, generándole un miedo constante.

En otras ocasiones, reconoció que esa disciplina contribuyó a su perfección artística, pero también le dejó profundas cicatrices emocionales. Estos testimonios han sido ampliamente documentados y forman parte de la narrativa que la biopic busca retratar con crudeza y sensibilidad.

La película, que cuenta con el respaldo de Lionsgate, se rodó en escenarios de Los Ángeles y Londres, y promete una recreación detallada de los momentos más emblemáticos de la carrera de Jackson. Además de mostrar su ascenso a la fama, se espera que aborde las tensiones familiares y el costo personal de convertirse en una leyenda mundial.

Con la confirmación de la preventa en Perú y el lanzamiento de un teaser que revela la dureza de la infancia de Michael Jackson, la expectativa por Michael sigue creciendo. La cinta no solo busca rendir homenaje al legado musical del Rey del Pop, sino también mostrar las sombras que marcaron su vida, ofreciendo una mirada más completa y humana al artista que cambió la historia de la música.