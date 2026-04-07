Piero Arenas: mamá de exchico reality es internada de urgencia tras escándalo por denuncia y presunta prisión

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exintegrante de Esto es Guerra, Piero Arenas, confirmó que su madre fue internada de emergencia tras sufrir complicaciones de salud. El modelo vinculó este hecho al estrés por la denuncia de abuso sexual en su contra.

Mamá de Piero Arenas es internada de emergencia tras polémica por prisión preventiva https://t.co/1L2AetEZxP — Diario Trome (@tromepe) April 7, 2026

El drama familiar de Piero Arenas

Luego de varios días de silencio en sus plataformas digitales, el excompetidor chiclayano utilizó su cuenta de Instagram para explicar los motivos de su ausencia. Según El Popular, el influencer detalló que la prioridad absoluta en las últimas horas fue estabilizar a su progenitora, quien se descompensó debido a la presión mediática y legal que rodea a su hijo. El joven acompañó a su madre durante toda la madrugada en el centro médico para monitorear su evolución.

"Mi madre se puso mal. La llevamos de emergencia y estuve con ella hasta las 7 de la mañana. Recién el sábado pude descansar", manifestó el creador de contenido mediante una historia en su red social. Estas declaraciones surgen en un momento donde la opinión pública cuestiona cada uno de sus movimientos tras la grave acusación que pesa sobre él por los hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Iquitos.

Situación legal y acusaciones en Iquitos

El panorama para el modelo de 24 años es incierto, ya que se encuentra bajo investigación por los presuntos delitos de violación sexual y difusión de imágenes sin consentimiento. La denunciante, una joven de 19 años, señala que los incidentes ocurrieron luego de una transmisión en vivo. Aunque inicialmente se especuló sobre una orden de prisión preventiva, existen versiones legales encontradas sobre si dicho mandato judicial ya fue emitido formalmente por las autoridades.

Respecto a su futuro jurídico, el modelo indicó: "Vamos a seguir esperando y trabajando de la mano con mis abogados. A la gente que me demuestra su cariño y palabras de apoyo, muchas gracias". Con estas palabras, Arenas busca asegurar a sus seguidores que no evadirá la justicia y que se enfocará en demostrar su inocencia mientras su madre se recupera del fuerte cuadro clínico que la mantiene bajo estricta observación médica.

Es fundamental recordar que Piero Arenas alcanzó notoriedad nacional tras ingresar a la televisión en 2023. Sin embargo, su carrera se ha visto paralizada por este caso que involucra una posible prisión preventiva y una investigación fiscal rigurosa. La salud de su madre sigue siendo delicada, mientras el entorno del exchico reality espera los próximos pasos de la defensa legal para esclarecer la denuncia por abuso sexual y determinar su responsabilidad en los hechos.