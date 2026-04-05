Hijo de Manolo Rojas se quiebra tras sentido homenaje a su padre: "Él confiaba en mí"

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En la última edición de 'El Reventonazo', se llevó a cabo un sentido homenaje hacia Manolo Rojas a poco más de una semana de su sensible fallecimiento. Aquí, estuvieron presentes sus amigos cercanos del mundo del arte así como sus parientes más cercanos como su hijo Manuel quien encabezó todos los honores.

Será el soporte de su familia

El heredero del popular cómico presenció las imágenes de archivo del programa de Ernesto Pimentel donde se mostró los mejores momentos de su padre en pantalla chica. Luego de ello, Manuel tomó la palabra para compartir un emotivo mensaje hacia los televidentes.

Durante su participación, Manuel Rojas aseguró que luego de la muerte de Manolo ha tenido que cargar con la responsabilidad de sacar adelante a toda su familia tal como lo hacía su padre. También contó que su progenitor siempre confió en él por lo que a partir de ahora seguirá siendo haciéndose cargo de los suyos.

"En estos momentos, he tenido que ser el hombre de la casa, como siempre quiso. Él confiaba de mí, estaba muy orgulloso y me aconsejaba. Compartíamos mucho y ahora, aquí frente a mi madre y a mi hermana, me quiero mantener firme con la promesa de que las voy a cuidar y voy a ser el soporte de mi familia", indicó.

El Reventonazo rindió sentido homenaje a Manolo Rojas.

En esa misma línea, el heredero del actor cómico destacó todos sus años de carrera su amabilidad con sus compañeros de trabajo y su trabajos más destacados en la TV y el cine.

"Él era un mentor, consejero para todo, muy leal, siempre predispuesto a atender a todos, a él solo le nacía ser un buen compañero. A todos trataba con amabilidad. Ha hecho grandes cosas en el cine, la televisión", añadió.

Ernesto Pimentel sigue recordando a Manolo Rojas

El conductor Ernesto Pimentel también se unió al hijo de Manolo en el sentido de recordar su legado en la televisión peruana y que más de una persona aprovecha en recordarlo cuando lo ven en persona.

"Mucha gente se me acerca para darme el pésame, para contarme anécdotas que vivieron con Manolo, y solo puedo decir que me cuesta mucho aceptar que ya no está, me hace mucha falta escuchar su risa, bromas, gozar de su talento y ver cómo siempre ayudaba a sus compañeros", contó.

En resumen, el hijo de Manolo Rojas, Manuel Rojas, rompió en llanto tras el sentido homenaje a su padre durante la última edición de 'El Reventonazo'.