Solicitan informe por presunto uso indebido de agua poblacional en obra de la doble vía Tacna - Boca del Río

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de Boca del Río, Juan Mamani Huayna solicitó un informe al Proyecto Especial Tacna tras detectarse un presunto uso de agua poblacional en la obra de la doble vía Tacna - Boca del Río. El pedido surge luego de verificaciones en campo donde se identificaron reservorios y cisternas vinculados a los trabajos. El objetivo es esclarecer el origen del recurso hídrico y determinar si su uso se ajusta a la normativa vigente sobre agua poblacional.

El alcalde señaló que durante una inspección al pozo 207 se encontró el reservorio vacío, mientras que en el pozo 235 se evidenció la presencia de cisternas. "El uso del agua debe ser exclusivamente de prioridad para uso poblacional", afirmó. Ambos pozos abastecen a sectores como Boca del Río, Llostay y Vila Vila, lo que incrementa la preocupación sobre un eventual uso indebido del recurso.

Pedido de información

El burgomaestre indicó que ya se cursó documentación solicitando detalles sobre la construcción de un reservorio no informado y el origen del agua utilizada. Además, se gestionará un requerimiento ante la Autoridad Local del Agua para conocer si existe autorización para el uso del recurso hídrico en la obra de la doble vía Tacna - Boca del Río.

"Estamos pidiendo el informe correspondiente para saber en qué momento se construyó ese reservorio y de dónde han sacado el agua", declaró. También mencionó que, según información preliminar difundida, la autorización habría sido denegada, por lo que se mantendrá el seguimiento del caso en torno al uso de agua poblacional.

Reclamos vecinales

Los vecinos de la zona expresaron su disconformidad por el presunto uso de agua poblacional en la obra. El presidente de la Asociación de Propietarios y Veraneantes, Renato Tejerina, indicó que el hecho fue detectado mediante un dron, evidenciando un pozo de gran capacidad no comunicado a la población.

Asimismo, cuestionó la falta de transparencia respecto a autorizaciones, volumen de extracción y cumplimiento de la normativa. También advirtió fallas en los servicios básicos desde el inicio de la obra, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo del recurso hídrico en la zona.

Ante esta situación, la asociación evalúa presentar una denuncia formal para determinar posibles afectaciones al agua poblacional y establecer responsabilidades. No descartan acciones legales y solicitarán documentación oficial a las entidades involucradas en la ejecución de la obra.

Respuesta del consorcio

Por su parte, el Consorcio Vial Sama negó el uso indebido del recurso y aseguró contar con autorización del Proyecto Especial Tacna para emplear fuentes hídricas. Sin embargo, las autoridades locales reiteraron que el agua poblacional en la doble vía Tacna - Boca del Río debe priorizar el abastecimiento de la población, mientras continúan las investigaciones.