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Ronaldinho llega a Netflix: Tráiler oficial, episodios y testimonios de la nueva producción

El documental de Ronaldinho disponible en Netflix muestra toda su historia, ilustrada con imágenes hasta ahora inéditas y testimonios de personalidades como Lionel Messi y Neymar.

Netflix liberó el tráiler revelando muchas cosas.
Netflix liberó el tráiler revelando muchas cosas. (Composición Exitosa)

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 03/04/2026

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La llegada del tráiler oficial de la docuserie sobre Ronaldinho ha creado una gran expectación entre los fanáticos del fútbol. La producción de Netflix se presentará como una forma de conocer de manera integral su carrera y su vida personal, ya que contendrá material en exclusiva así como declaraciones de personas que le han rodeado.

La serie se titulará "Ronaldinho: El único" y abarcará desde la etapa de Brasil hasta su llegada a una de las estrellas más importantes del fútbol mundial. El trailer ya da a conocer imágenes de sus pasos por los clubes importantes del mundo y su legado en el llamado "jogo bonito".

Testimonios y material inédito

Netflix ha anunciado que el documental incluirá grabaciones inéditas y entrevistas con conocidos personajes del mundo del fútbol que permiten poder reconstruir su historia desde distintas ópticas. En el tráiler ya suenan voces como las de Lionel Messi y Neymar, que destacan el legado y el talento del futbolista brasileño.

Estas participaciones de futbolistas importantes ayudan a reforzar el enfoque del proyecto, que no se centra únicamente en repasar goles y títulos, sino que también ahonda en ese legado del que hablábamos en las nuevas generaciones. "Nunca visto antes" es uno de los puntos clave en la producción que quiere diferenciarse con archivos todavía sin estrenar.

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Más allá del fútbol

Según Netflix, la producción no se limita a lo deportivo. También se exploran aspectos personales, momentos difíciles y episodios polémicos que marcaron la vida del exjugador. Este enfoque busca ofrecer un retrato más completo del personaje.

El documental repasa su paso por clubes como el FC Barcelona, donde alcanzó su mejor nivel y reconocimiento internacional. Su estilo de juego, caracterizado por la creatividad y la alegría, es uno de los ejes principales del relato.

El lanzamiento está fijado para el 16 de abril en Netflix, y habrá tres episodios. La docuserie sobre Ronaldinho en Netflix es una mezcla de imágenes OG, colas de figuras como Messi o Neymar y un repaso entero de su trayectoria y su vida personal, quedando establecido como uno de los lanzamientos más esperados.

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Difusión global y expectativa del estreno

Según Netflix, el tráiler del documental de Ronaldinho ha sido difundido a nivel mundial a través de sus plataformas digitales, generando rápida repercusión en redes sociales y medios internacionales. El avance ha despertado interés por su contenido exclusivo y la presencia de figuras como Lionel Messi y Neymar, lo que impulsa su alcance entre distintas audiencias. El documental de Ronaldinho en Netflix se posiciona como un estreno esperado.

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