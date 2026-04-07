Fernando Rospigliosi arremete contra PJ tras dictarle prisión suspendida: "Hay que BARRER el sistema judicial"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Ante el adelanto del fallo del Poder Judicial que dictó nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi por difamar a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, el presidente del Congreso desató su furia en un mensaje en sus redes sociales.

Este martes 7 de abril, la jueza Norma Carbajal encontró culpable de difamación agravada al congresista de Fuerza Popular, quien llamó "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en 2025.

El juzgado consideró que las afirmaciones de Rospigliosi no formaron parte de una crítica política legítima, sino de un ataque directo.

En consecuencia, deberá cumplir estrictas reglas de conducta para evitar el ingreso efectivo a un penal, además del pago de una reparación civil de 200 mil soles y una multa de 62 400 soles.

"Tratan de silenciar críticas a la mafia caviar"

Minutos después de conocer su sentencia, el titular del Parlamento se pronunció en su perfil de X, donde, en primer lugar, aseguró que fue condenado a prisión "por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la exfiscal Delia Espinoza".

Pese a que la jueza Norma Carbajal lo encontró culpable de difamación, se ratificó en que Espinoza es "pro terrorista, pro delioncuencia y desquiciada", destacando que fue sancionada por el Congreso y la JNJ "por las ilegalidades que cometió cuando era Fiscal".

La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinoza. Por señalar que es pro terrorista, pro... — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 7, 2026

Finalmente, exhortó a "barrer el sistema judicial", pues este representa, según él, un obstáculo para combatir la criminalidad.

"Tratan de SILENCIAR toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que BARRER el sistema judicial. Con esta gente, jamás podremos derrotar a la delincuencia", sostuvo al final.

Expresidentes del Congreso respaldan a Rospigliosi

Un día antes de este adelanto del fallo, los últimos seis expresidentes del Congreso del actual periodo emitieron un comunicado conjunto este lunes respaldando al parlamentario fujimorista.

Los congresistas firmantes son Maricarmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y, el también expresidente de la República, José Jerí.

"Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar las opiniones formuladas por quien actualmente ejerce la más alta autoridad del Legislativo", se lee en la publicación.

Los extitulares congresales destacaron la libertad de expresión "reforzada" que la propia jurisprudencia le ha dado al Parlamento, el cual califican de "un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades".

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, arremetió contra el Poder Judicial tras el fallo que dictó 9 meses de prisión suspendida en su contra por difamación agraviada a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.