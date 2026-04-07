RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Furioso ante fallo

Fernando Rospigliosi arremete contra PJ tras dictarle prisión suspendida: "Hay que BARRER el sistema judicial"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, arremetió contra el Poder Judicial tras el fallo que dictó 9 meses de prisión suspendida en su contra por difamación agraviada a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Rospigliosi despotrica contra el Poder Judicial tras encontrarlo culpable por di
Rospigliosi despotrica contra el Poder Judicial tras encontrarlo culpable por di Composición Exitosa

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Ante el adelanto del fallo del Poder Judicial que dictó nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi por difamar a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, el presidente del Congreso desató su furia en un mensaje en sus redes sociales.

Este martes 7 de abril, la jueza Norma Carbajal encontró culpable de difamación agravada al congresista de Fuerza Popular, quien llamó "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en 2025.

El juzgado consideró que las afirmaciones de Rospigliosi no formaron parte de una crítica política legítima, sino de un ataque directo.

En consecuencia, deberá cumplir estrictas reglas de conducta para evitar el ingreso efectivo a un penal, además del pago de una reparación civil de 200 mil soles y una multa de 62 400 soles.

"Tratan de silenciar críticas a la mafia caviar"

Minutos después de conocer su sentencia, el titular del Parlamento se pronunció en su perfil de X, donde, en primer lugar, aseguró que fue condenado a prisión "por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la exfiscal Delia Espinoza".

Congreso rechaza suspender investigaciones contra el presidente José María Balcázar hasta julio
Lee también

Congreso rechaza suspender investigaciones contra el presidente José María Balcázar hasta julio

Pese a que la jueza Norma Carbajal lo encontró culpable de difamación, se ratificó en que Espinoza es "pro terrorista, pro delioncuencia y desquiciada", destacando que fue sancionada por el Congreso y la JNJ "por las ilegalidades que cometió cuando era Fiscal".

Finalmente, exhortó a "barrer el sistema judicial", pues este representa, según él, un obstáculo para combatir la criminalidad.

Congreso cita a Premier Luis Arroyo para el 16 de abril por el voto de confianza del Gabinete
Lee también

Congreso cita a Premier Luis Arroyo para el 16 de abril por el voto de confianza del Gabinete

"Tratan de SILENCIAR toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que BARRER el sistema judicial. Con esta gente, jamás podremos derrotar a la delincuencia", sostuvo al final.

Expresidentes del Congreso respaldan a Rospigliosi

Un día antes de este adelanto del fallo, los últimos seis expresidentes del Congreso del actual periodo emitieron un comunicado conjunto este lunes respaldando al parlamentario fujimorista.

Los congresistas firmantes son Maricarmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y, el también expresidente de la República, José Jerí.

"Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar las opiniones formuladas por quien actualmente ejerce la más alta autoridad del Legislativo", se lee en la publicación.

Los extitulares congresales destacaron la libertad de expresión "reforzada" que la propia jurisprudencia le ha dado al Parlamento, el cual califican de "un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades".

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, arremetió contra el Poder Judicial tras el fallo que dictó 9 meses de prisión suspendida en su contra por difamación agraviada a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Temas relacionados Delia Espinoza Fernando Rospigliosi Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA