¡Grupo Niche logra sold out! Abre segunda fecha este 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El legendario Grupo Niche confirma una segunda fecha en Lima tras el rotundo éxito de ventas de su primer concierto: la nueva presentación se realizará el 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional, luego de que la fecha inicial del 13 de agosto se agotara rápidamente (sold out) debido a la abrumadora respuesta del público.

Las entradas para esta nueva función ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, marcando un nuevo hito en la historia de la salsa en el Perú.

La apertura de esta segunda fecha responde directamente al fervor de los fans peruanos, quienes no tardaron en agotar las localidades del primer show, demostrando una vez más el profundo vínculo que existe entre el Grupo Niche y el público limeño. Este fenómeno de demanda confirma el lugar privilegiado que ocupa la agrupación en el corazón de los amantes de la salsa.

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Grupo Niche se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la salsa a nivel mundial. Su legado musical incluye himnos inolvidables como "Cali Pachanguero", "Una Aventura", "Sin Sentimiento" y "Gotas de Lluvia", canciones que han trascendido generaciones y continúan sonando con fuerza en cada rincón de Latinoamérica.

El escenario del Gran Teatro Nacional será el espacio perfecto para una presentación que promete elegancia, potencia musical y una experiencia sonora de primer nivel. Este recinto, reconocido por su acústica y prestigio, brindará el ambiente ideal para disfrutar de una noche cargada de ritmo, nostalgia y celebración.

La nueva fecha del 14 de agosto se proyecta como otra noche de lleno total, impulsada por la alta demanda que dejó sin entradas a cientos de fans en el primer anuncio. Por ello, los organizadores recomiendan asegurar los boletos con anticipación para no quedar fuera de este espectáculo que promete ser uno de los eventos salseros más importantes del año en Lima.

Grupo Niche no solo regresa al Perú, sino que reafirma su vigencia y poder de convocatoria, demostrando que su música sigue más viva que nunca y que su conexión con el público continúa creciendo con el paso del tiempo.