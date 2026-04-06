Kabrones confirma segunda fecha en Perú: Arequipa se suma al esperado concierto en Lima

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras la gran expectativa generada por su regreso a los escenarios peruanos, Kabrones, el proyecto que reúne a los integrantes originales de la época dorada de Mägo de Oz, anuncia una nueva fecha en Arequipa a pedido de sus fans, sumándose así al ya confirmado concierto en Lima.

La banda, liderada por José Andrea junto a Frank, Carlitos y Salva, ofrecerá dos presentaciones en junio de 2026:

Jueves 4 de junio - Arequipa, Anfiteatro del Palacio Metropolitano de Bellas Artes

Viernes 5 de junio - Lima, Anfiteatro del Parque de la Exposición

Este anuncio responde directamente al entusiasmo del público del sur del país, que no tardó en manifestar su deseo de vivir este reencuentro histórico en vivo. Arequipa se convierte así en una parada clave dentro de esta esperada gira.

Con una trayectoria que marcó un antes y un después en el rock en español, los integrantes de Kabrones fueron piezas fundamentales en la consolidación de Mägo de Oz como una de las bandas más influyentes del género. Durante su etapa juntos, lograron fusionar el heavy metal con sonidos folk, letras cargadas de fantasía, crítica social y poesía, creando un estilo único que trascendió generaciones y fronteras.

La voz inconfundible de José Andrea, sumada al talento instrumental de la banda, dio vida a discos emblemáticos que hoy son considerados clásicos, manteniendo una conexión intacta con miles de seguidores que han acompañado su música a lo largo de los años.

Kabrones traerá un espectáculo cargado de nostalgia, energía y potencia musical, interpretando los himnos que marcaron a toda una generación del rock en español. El repertorio incluirá clásicos como "Fiesta Pagana", "Molinos de Viento", "La Costa del Silencio", "Hasta que el Cuerpo Aguante", "Gaia" y "Finisterra", entre muchos otros.

Ambas fechas prometen ser noches inolvidables, donde los fans podrán revivir en directo la esencia de una de las etapas más icónicas del rock y folk metal en español, junto a sus protagonistas originales. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.