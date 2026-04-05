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Milett Figueroa emociona a sus fans al revelar que será parte de la nueva película de 'La Gran Sangre'

La artista nacional, Milett Figueroa, fue convocada por Aldo Miyashiro para ser parte del reparto de la nueva entrega de 'La Gran Sangre: Ojo por ojo'. Aquí los detalles.

Milett Figueroa se une al elenco de la segunda película de 'La Gran Sangre'.
Milett Figueroa se une al elenco de la segunda película de 'La Gran Sangre'. (Instagram)

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 05/04/2026

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Meses atrás, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Carlos Alcántara emocionaron a todos sus fanáticos al anunciar que venían preparando una nueva película de la saga de acción 'La Gran Sangre'. Aquella mítica serie que encandiló a miles de televidentes a mediados de los 2000 volverá a la pantalla grande reuniendo a sus protagonistas luego de casi 20 años.

Milett Figueroa sea une a 'La Gran Sangre'

A la par del elenco original, se unieron otras grandes estrellas de la actualidad como ahora es el caso de  Milett Figueroa. La modelo se encargó de dar a conocer esta noticia a través de sus redes sociales publicando un curioso video.

En el clip se observa como la pareja de Marcelo Tinelli abre un sobre con el logo de 'La Gran Sangre' el cual contiene la invitación para unirse a su elenco. La exchica reality se mostró muy emocionada con la oportunidad de pertenecer a esta franquicia que llevó un total de cuatro temporadas en la pantalla chica.

Poco después se conoció que Milett Figueroa le dará vida a una enfermera quien sería clave para las nuevas aventuras protagonizada por Pietro Sibille, Carlos Alcántara y Aldo Miyashiro.

"Enfermera María has sido convocada para esta nueva misión (...) La gran sangre. Que se cuiden los malditos", reveló.

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Llegará a las pantallas en 2026

Pietro Sibille, actor que le da vida al 'Mandril' en esta saga de acción, utilizó sus redes sociales para dar mas detalles de este esperado anuncio y de pasada para dejar un gracioso comentario. El artista dejó en claro que está más que feliz de volver a este proyecto, aunque reconoció que ya no cuenta con la misma edad con lo que rodó las primeras temporadas de la serie allá por los años 2000.

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Además de ello, indicó que la cinta llegará a las pantallas grandes en el 2026, aunque no precisó la fecha exacta del estreno. Es importante precisar que esta podría llegar a fin de año ya que la producción aún se encuentra en etapa de rodaje.

"Volvemos. Después de haber producido la primera película en el 2006, 20 años después, volvemos. Los mismos, los de siempre, pero ya no tengo 21 años. 'La Gran Sangre 2'. Estreno 2026", contó.

En resumen, Milett Figueroa anunció que será parte de la segunda cinta de 'La Gran Sangre' con un novedoso papel. La modelo dio a conocer este anuncio a través de sus redes sociales.

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