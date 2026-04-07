Día Mundial de la Salud: promueven atenciones médicas ante crisis sanitaria a nivel nacional

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En conmemoración del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril y que este año está dedicado a reflexionar sobre la importancia de la salud como un derecho universal, la crisis de la salud pública genera una serie de cuestionamientos, especialmente ante la posibilidad de que Tacna, por sus condiciones de ciudad fronteriza, pueda concentrar los brotes de determinadas enfermedades o virus que se encuentran retomando fuerza en regiones y países vecinos.

La Dra. Maruja García Mamani, decana del Colegio Médico del Perú en Tacna, en entrevista con Exitosa Tacna, destacó que la salud en el país afronta una lamentable crisis que se puede visibilizar desde diferentes aristas, empezando por la deficiente cantidad de personal, infraestructura médica, falta de medicamentos y una barrera que existe entre la atención privada y pública.

En ese mismo tenor, la médico ha señalado que estas mismas deficiencias, generan peligro ante la presencia de enfermedades como el sarampión, que están generando contagios a gran velocidad en los últimos días en la región de Puno.

"Tenemos un riesgo epidemiológico con relación a la cercanía con Puno, como son los casos de sarampión, ese brote que se está dando es muy cercano a Tacna, yo supongo que se están implementando algunas acciones desde el Ministerio de Salud, a todas las personas que no se han vacunado en su momento y que deben recibir una dosis de refuerzo", destacó.

Añadió que no ve propuestas concretas para dar continuidad a los hospitales que se encuentran paralizados en el país, aspecto que señala no se evidencia y genera un problema para la salud a nivel local.

"Se hicieron estas propuestas en el Conrede y el colegio (de Médicos), pero no se tocaron (en los debates), no se contemplaron las propuestas a nivel de salud", lamentó.

Estas y otras situaciones perjudicarían en lugar de favorecer a la población, que ve desde hace mucho a los servicios de salud como un área descuidada y que no recibe la atención ni la importancia necesaria.

En el Día Mundial de la Salud, que se conmemora desde 1948, fecha en que se fundó la Organización Mundial de la Salud, se ha cuestionado también la desigualdad en el acceso a los servicios de salud y la calidad de estos, teniendo en contexto que Tacna afronta serios problemas de salud como el estar en primer lugar a nivel nacional en obesidad y sobrepeso, condiciones que favorecen varias enfermedades crónicas y que preocupan al personal asistencial.

Aunque Tacna no cuenta con indicadores alarmantes en enfermedades, sí hay brechas destacables. En cuanto anemia, se mantiene por debajo del 40%, pero debido al incremento de la obesidad y sobrepeso, las cifras de hipertensión y diabetes han incrementado hasta en un 20% y 10% respectivamente, lo que señala un leve ascenso en afectaciones cardíacas ligadas a la falta de actividad física y consumo de comida poco saludable.