"La Pasión de Cristo 2": ¿Cuándo se estrena la secuela de la icónica cinta religiosa de Mel Gibson?

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Han pasado más de veinte años desde que La Pasión de Cristo estremeció al mundo con su cruda representación de los últimos días de Jesús. La cinta dirigida por Mel Gibson se convirtió en un fenómeno cultural y financiero, marcando un antes y un después en el cine religioso. Ahora, el director vuelve a apostar por una historia que busca expandir aquel universo bíblico con una secuela largamente esperada.

La Resurrección de Cristo

El nuevo proyecto lleva por título La Resurrección de Cristo y se dividirá en dos partes. La trama se sitúa tres días después de la crucifixión y explorará no solo el regreso de Jesús, sino también elementos sobrenaturales poco abordados en el cine bíblico: descensos al inframundo, batallas entre huestes celestiales y fuerzas demoníacas, además de conflictos espirituales que marcarán el tono de la narrativa.

La producción, respaldada por Lionsgate y con una inversión cercana a los 200 millones de dólares, ya rueda en los estudios Cinecittà de Roma y en escenarios del sur de Italia, buscando autenticidad en cada detalle. El elenco ha sido renovado por completo, con Jaakko Ohtonen en el papel de Jesús y Mariela Garriga como María Magdalena, entre otros nombres destacados.

Llegará en 2027

Aunque la secuela fue confirmada en enero de 2025, hasta hace unas horas no se conocía cuándo llegaría a los cines. Hoy, 5 de abril de 2026, finalmente se reveló que la primera parte se estrenará el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la segunda entrega llegará el 6 de mayo del mismo año, fecha que enlaza con la celebración de la Ascensión.

Esta estrategia busca así reforzar el simbolismo religioso y mantener la conversación global entre ambas películas.

El guion, coescrito por Gibson y Randall Wallace, promete una narrativa más audaz y onírica que la original, con un enfoque en lo espiritual y lo sobrenatural. Además, se rodará en inglés para ampliar su alcance global y facilitar la inmersión del público.

La expectativa es alta: la primera cinta recaudó más de 610 millones de dólares con un presupuesto mínimo, convirtiéndose en la producción con clasificación R más taquillera de su época.

Con La Resurrección de Cristo, Mel Gibson busca repetir el impacto de su obra más polémica y redefinir los límites del género religioso en la gran pantalla. La confirmación de las fechas de estreno marca el inicio de la cuenta regresiva hacia uno de los proyectos más esperados del cine contemporáneo, que promete combinar fe, espectáculo y reflexión en dos entregas que ya generan expectativa mundial.