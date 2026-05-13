Alejandra Guzmán revela que podría convertirse pronto en abuela tras una conversación con su hija

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de una entrevista con un medio mexicano, la cantante Alejandra Guzmán sorprendió a la audiencia con revelación, mencionando que podría ser abuela próximamente tras conversar con su hija Frida Sofía.

¿En qué contexto se dio esta revelación?

Durante una conferencia realizada en el Frontón México el martes 12 de mayo de 2026, Alejandra Guzmán dejó entrever que podría convertirse en abuela por primera vez. Este hecho no paso desapercibido cuando la intérprete presentaba su nuevo álbum 'Los que nos quedamos'.

Aunque evitó confirmar directamente la noticia, sí reconoció que existen rumores sobre el supuesto embarazo de Frida Sofía y confesó sentirse emocionada ante esa posibilidad.

Alejandra Guzmán hace grandes declaraciones en la presentación de su nuevo tema; la cantante no ocultó su emoción por convertirse en abuela. 👀💥#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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En medio de las declaraciones, la cantante afirmó que está dejando vivir en libertad a su hija y que ha escuchado rumores de lo que se supondría ser un embarazo de su primogénita que la convertiría en abuela.

"Yo la dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre, pero creo que soy abuela. Hay rumores y yo también estoy sorprendida. Ya 58 años, pero bien puestos, estoy orgullosa de tener esta edad", comentó Alejandra Guzmán.

Las declaraciones rápidamente hicieron que se generen especulaciones en redes sociales, especialmente porque la artista habló con naturalidad sobre esta nueva etapa que podría vivir en su vida personal. Incluso aseguró que, si el rumor resulta ser cierto, será una abuela muy a su estilo, especialmente, consentidora.

"Ayer le marque a Frida, y le puse cuántos meses tienes, no sé, nada más salió un videito, vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo, no quiero desviar nada, pero la vida sigue, y sí voy a ser abuela voy a ser muy yo, y consentidora", enfatizó la cantante.

¿Por qué se dice que Frida Sofía estaría embarazada?

Las sospechas comenzaron a aparecer, luego que la hija de la cantante publique en su cuenta oficial de Instagram una imágenes junto al que sería su actual pareja. El clip muestra a ambos juntos, sin embargo, un detalle que no paso desapercibido fue como el novio de Frida Sofía la abraza colocando sus manos en el vientre de la primogénita de Alejandra Guzmán.

Finalmente, esta serie de especulaciones generaron que la icónica cantante mexicana brinde sus expectativas sobre la posible nueva etapa que estaría atravesando su hija y su emoción con la posibilidad de convertirse pronto en abuela tras la comunicación con su hija