Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: Esto se sabe del estado de salud de la cantante mexicana

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante mexicana Alejandra Guzmán ha generado preocupación tras conocerse que sufrió un aparatoso accidente en su hogar. La información fue confirmada por su padre, Enrique Guzmán, quien habló sobre lo ocurrido y cuál es el estado actual de la artista.

¿Qué accidente sufrió Alejandra Guzmán?

La intérprete de "Hacer el amor con otro", Alejandra Guzmán, fue víctima de fuerte caída en el interior de su domicilio, así lo dio a conocer su padre Enrique Guzmán en un encuentro con diversos medios de comunicación de México.

El también cantante, explicó que su primogénita perdió el equilibrio luego de que su mascota se cruzara en su camino. Precisó que este hecho fue reciente y que provocó que la catalogada 'Reina del rock' sufriera una fuerte lesión en la cadera y a su vez algunas molestias en el nervio.

"Se tropezó con el perro. Se le atravesó el perro y se cayó, se pegó la cadera y se le zafó porque las dos que tiene son de titanio. Bueno, eso le restiró un nervio de esa pierna. Entonces, lo único que necesita es masaje", explicó.

En tal sentido, hay que mencionar que Alejandra Guzmán no ha emitido declaraciones públicas ni ha hecho uso de sus redes sociales para pronunciarse sobre el aparatoso accidente del que fue víctima, por lo que la información disponible proviene solo de su progenitor.

¿Cuál es el actual estado de salud de Alejandra Guzmán?

Cabe mencionar que, no es la primera vez que la estrella mexicana de 58 años sufre este tipo de accidentes que afectan su cadera tras la colocación de sus prótesis, anteriormente se suscitó algo similar, pero esta vez durante un concierto.

"Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas que haciendo un paso de baile se le zafó porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien", contó el papá de Alejandra Guzmán.

Respecto al estado actual de salud de Alejandra Guzmán, su padre refirió que no fue necesario que se le derive a un centro de salud debido a que su lesión no requirió atención médica de urgencia.

Acotó que mantiene constante comunicación con la 'Reina de corazones' para conocer su evolución. Por lo general, Enrique Guzmán, aseguró que su hija se encuentra "bien" , apuntando a que el accidente no desencadenó complicaciones mayores.

Es así como la salud de la cantante mexicana Alejandra Guzmán generó preocupación luego de que su padre revelara que sufrió un accidente en su hogar en el que se vio perjudicada su cadera y a su vez generó molestias en un nervio.