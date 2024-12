Tokio Hotel a pocos días de su concierto en Lima: "Estamos muy emocionados de estar de regreso"

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La reconocida banda alemana Tokio Hotel llegará en pocos días a Lima para brindar un fabuloso concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su gira "Beyond The World". Aún quedan pocas entradas disponibles en Joinnus para el show que se realizará este 8 de diciembre.

¡Vuelven a Perú!

Los integrantes de la banda han expresado que se sienten muy emocionados de volver a pisar territorio peruano y reencontrarse con sus fanáticos. Las entradas para la presentación están muy cerca de acabarse, pues la productora Nardos Producciones, encargada de traer el grupo al país, ha confirmado que están a poco del sold out.

A través de un video dirigido a sus mayores seguidores en nuestro país, las estrellas internacionales destacaron su felicidad por el concierto que darán en Lima previo a fiestas navideñas y señalaron que toda la banda estará presente.

"¡Ya casi es Navidad, pero nos vamos de gira otra vez! Vamos a tocar en Perú, en Lima. ¡Finalmente! Estamos muy emocionados de estar de regreso. Consigue tu entrada ahora. Vamos a traemos el tour y a toda la banda. Estamos muy emocionados de tocar para ustedes, chicos. El 8 de diciembre los vemos en Lima", manifestaron.

Por su parte, Luciana Chávez, vocera de Nardos Producciones, comentó que los integrantes de Tokio Hotel están al tanto del gran fanatismo que existe en Perú.

"Están muy emocionados por su llegada. Tienen preparadas grandes sorpresas para sus seguidores", agregó.

Tokio Hotel llegará a Lima con su formación original: Bill Kaulitz (voz), Tom Kaulitz (guitarra y teclados), Georg Listing (bajo y teclados) y Gustav Schäfer (batería), ofreciendo a los seguidores peruanos una experiencia inolvidable.

El concierto promete ser una experiencia única, con un impresionante espectáculo de luces, pantallas y otras sorpresas que la banda tiene preparadas para el público limeño. Además, los integrantes podrían llegar al país unos días antes del evento, con el fin de compartir tiempo con sus fans.

No te pierdas la oportunidad de ver en vivo a Tokio Hotel y disfrutar su gran concierto en Lima como parte de su gira "Beyond The World". Aún quedan pocas entradas disponibles en Joinnus para el show que se realizará este 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.