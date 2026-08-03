Una Noche de Salsa 15 llega por primera vez al Estadio San Marcos con una lluvia cargada de estrellas de la música

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una Noche de Salsa 15 anuncia su gran cartelera de estrellas con grandes sorpresas. El evento salsero de mayor prestigio y credibilidad del país y del mundo, se muda a el estadio San Marcos. Esta vez, se llevará a cabo el sábado 27 de marzo del 2027. La venta de entradas inicia el martes 04 de agosto a las 10:00 am a través de Teleticket a precios insuperables y con la calidad del único y gran megaevento que todos los amantes de la buena música han disfrutado.

Tropimusic, empresa que hace posible de este festival único e insuperable, informó a El Gran Combo de Puerto Rico, Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes , y por primera vez a Puerto Rican Power, como las primeras estrellas anunciadas para esta edición, aun faltando 6 grandes luminarias de la música en este evento que se ha convertido en el único e insuperable en todas sus emisiones no solo en el Perú sino en toda la región.

Una Noche de Salsa 15 llega por primera vez al estadio de San Marcos, consolidando su prestigio y credibilidad y ser reconocido como el festival de salsa más importante en la historia del género.

Sobre el precio de las entradas se informó que se mantendrán los montos accesibles para todos los amantes del ritmo y puedan asistir con su grupo de amigos y/o familia y disfrutar un espectáculo de primer mundo. La preventa con un 20% de descuento con cualquier medio de pago inicia este martes 04 de agosto a las 10:00 am y culmina el viernes 07 de agosto por Teleticket.