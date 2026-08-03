Tragedia en Sabandía: Adulta mayor muere tras brutal ataque de perros rottweiler sin supervisión

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La mañana del domingo 3 de agosto, el distrito de Sabandía, Arequipa, fue escenario de una tragedia que ha conmocionado a la ciudad. Una mujer de 66 años, identificada como Gregoria Mamani P., perdió la vida tras ser atacada por dos perros de raza rottweiler cuando se dirigía al mercado.

El hecho ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de animales peligrosos y la falta de respuesta de las autoridades frente a denuncias vecinales.

El ataque y las evidencias

El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 a.m. en el sector Umapalca, cerca del coliseo de toros. La víctima fue sorprendida por los canes y sufrió graves mordeduras en el cuello y brazos. Pese a los intentos de auxilio, falleció en el lugar. En la escena quedaron su sombrero, el coche de compras y prendas de vestir, recogidas luego por la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte de las diligencias.

Reclamos vecinales

Los pobladores aseguran que los rottweiler pertenecían a una chanchería cercana y que permanecían sueltos desde hace meses. Según testimonios, los animales ya habían atacado a transeúntes, incluidos niños y adultos mayores. "Advertimos varias veces lo que podía pasar, pero nadie hizo caso", señalaron vecinos que ahora exigen la clausura del establecimiento y sanciones contra los responsables.

Este es el segundo ataque mortal en Arequipa durante 2026. El 29 de mayo, en Cerro Colorado, Aurora Barreda Huanca, de 72 años, murió tras ser atacada por una jauría de más de 20s perros cuando regresaba a su vivienda. Ambos casos han puesto en evidencia la falta de control sobre animales peligrosos y la necesidad de protocolos claros para prevenir tragedias.

Debate sobre responsabilidad

La muerte de Gregoria Mamani ha generado conflicto. Autoridades locales reconocen que la fiscalización municipal es insuficiente y que urge reforzar las normas sobre tenencia de animales de razas fuertes.

Organizaciones de protección animal señalan que la responsabilidad recae en los dueños y que la falta de medidas de seguridad —como cercos adecuados o bozal— puede derivar en tragedias. Los vecinos, por su parte, reclaman que sus denuncias previas fueron ignoradas y que solo tras una muerte se busca actuar.

La tragedia en Sabandía expone nuevamente la problemática de la convivencia entre humanos y animales requiere regulación estricta y sanciones efectivas. Con dos muertes en menos de tres meses, Arequipa enfrenta un escenario crítico que exige respuestas inmediatas para evitar que nuevas vidas se pierdan por la irresponsabilidad de unos pocos.