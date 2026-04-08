Municipalidad de Lima ratifica prohibición de marchas y mítines en el Centro Histórico: ¿Cuáles son las razones?

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima confirmó que el Centro Histórico es zona intangible, restringiendo cualquier manifestación pública o política. Esta medida busca salvaguardar los monumentos históricos y la seguridad ciudadana ante las elecciones. De tal forma, decidió ratificar la intangibilidad del casco histórico para evitar concentraciones masivas que pongan en riesgo la integridad de la arquitectura colonial.

Esta disposición cobra mayor relevancia debido a la proximidad de los cierres de campaña de los partidos políticos que participan en los comicios generales actuales. La gestión municipal enfatizó que la restricción es necesaria para mantener la paz social y el orden en una etapa de alta sensibilidad política. Al ser un espacio protegido internacionalmente, las autoridades locales han desplegado medidas preventivas para evitar que las plazas principales se conviertan en focos de disturbios o vandalismo.

El Centro Histórico de Lima tendrá prohibido tener marchas.

El respaldo legal de la MML

La medida se fundamenta en el Acuerdo de Concejo N.° 026-2023, el cual establece límites claros sobre el uso de los espacios públicos en el perímetro del centro. La normativa vigente prohíbe estrictamente el uso de estas áreas para fines que no sean turísticos o culturales.

En el comunicado oficial, la autoridad edil sostuvo que «proteger el Centro Histórico es proteger nuestra historia», haciendo un llamado directo a la responsabilidad civil. Esta postura busca que las agrupaciones políticas respeten los monumentos nacionales y eviten sanciones por incumplimiento de las normas de convivencia urbana.

Además, el dispositivo legal mencionado por la municipalidad incluye el Decreto Supremo N.° 003-2021-IN, que regula el control del orden interno en zonas de alto valor histórico. Esto permite que la Policía Nacional pueda intervenir si se detectan intentos de ocupar espacios restringidos durante las actividades proselitistas finales.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/7UR9zE4scU — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 8, 2026

Espacios alternativos para cierres

Ante la imposibilidad de usar el centro, la Municipalidad de Lima instó a los personeros de los partidos a buscar lugares fuera de la zona intangible. La intención es que el derecho a la participación política no colisione con el deber de preservar el legado arquitectónico de la capital peruana.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de estas normas podría derivar en la intervención de la fuerza pública para dispersar a los manifestantes. Finalmente, el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana se mantienen como prioridades para evitar daños al patrimonio. La prohibición de manifestaciones y concentraciones políticas en el Centro Histórico seguirá vigente durante todo el proceso electoral para asegurar la protección del patrimonio cultural y el bienestar de todos los limeños.