Temporada de Ópera 2026: Conoce aquí la programación que inicia desde este mes

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 18/05/2026
Lima vivirá uno de los acontecimientos más importantes al presentar diversas óperas que formarán parte de la "Gran Temporada de Ópera 2026 en los Teatros Municipales", una época que constará de 4 meses en las que la programación será enfocaba en obras de la literatura universal.
¿Cuánto tiempo durará la Temporada de Ópera?
Por medio de una publicación, La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la "Gran Temporada de Ópera 2026 en los Teatros Municipales" que comenzará el próximo 31 de mayo y se extenderá hasta el mes de noviembre debido a que habrán presentaciones internacionales. Dicho acontecimiento hará que la población pueda ser parte de diversas obras de la literatura universal.
El público podrá acceder a los eventos adquiriendo entradas desde 28 nuevos soles y estarán disponibles a través de la página web de Ticketmaster Perú. Con esta iniciativa, La Municipalidad de Lima reafirma su compromiso con la comunidad limeña por acercar espectáculos culturales de nivel internacional a más familias de la capital.
Dicha temporada, que tendrá una duración de aproximadamente cuatro meses, contará además con la participación de importantes figuras internacionales como el reconocido director italiano Evelino Pidò, el aclamado tenor español Xabier Anduaga y la prestigiosa soprano Marina Rebeka, artistas habituales de los principales escenarios líricos del mundo.
El lugar en el que se llevará a cabo estas presentaciones es en el Teatro Municipal de Lima, con dirección en el Jirón Ica 377 y en el Teatro Manuel Ascencio Segura, ubicado en el Jirón Huancavelica 265 en el Centro Histórico.
Programación de la Gran Temporada de Ópera 2026
- Il Trovatore: 31 de mayo | 3 y 5 de junio
- La Púrpura de la Rosa: 14, 16 y 18 de junio
- Tancredi: 19, 21 y 24 de junio
- Atahualpa: 3, 5 y 8 de julio
- Cavalleria Rusticana / Pagliacci: 12, 14 y 16 de agosto
- L'Elisir d'Amore: 22 y 23 de agosto
- Così fan tutte: 13, 15 y 17 de noviembre
Conciertos Internacionales
- Evelino Pidò: 12 de julio
Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima
- Gala Puccini: 18 de julio
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario
- Xabier Anduaga: 6 de agosto
Andrés Sarré | Pianista
- Marina Rebeka: 21 de agosto
Marcelo Ayub | Pianista
Finalmente, la Temporada de Ópera 2026 tendrá una duración considerable, lo que permitirá que la población conozca y presencie este tipo de espectáculos de alcance internacional, los cuales representan historias de la literatura universal que forman parte del patrimonio cultural.