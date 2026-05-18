Temporada de Ópera 2026: Conoce aquí la programación que inicia desde este mes

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lima vivirá uno de los acontecimientos más importantes al presentar diversas óperas que formarán parte de la "Gran Temporada de Ópera 2026 en los Teatros Municipales", una época que constará de 4 meses en las que la programación será enfocaba en obras de la literatura universal.

¿Cuánto tiempo durará la Temporada de Ópera?

Por medio de una publicación, La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la "Gran Temporada de Ópera 2026 en los Teatros Municipales" que comenzará el próximo 31 de mayo y se extenderá hasta el mes de noviembre debido a que habrán presentaciones internacionales. Dicho acontecimiento hará que la población pueda ser parte de diversas obras de la literatura universal.

El público podrá acceder a los eventos adquiriendo entradas desde 28 nuevos soles y estarán disponibles a través de la página web de Ticketmaster Perú. Con esta iniciativa, La Municipalidad de Lima reafirma su compromiso con la comunidad limeña por acercar espectáculos culturales de nivel internacional a más familias de la capital.

#MuniEnMedios | Lima se consolida como la capital cultural de la región con la "Gran Temporada de Ópera 2026 en los Teatros Municipales", una iniciativa de la comuna limeña que presenta producciones internacionales de primer nivel. La temporada se inaugurará el 31 de mayo con... pic.twitter.com/ePFfogDCO9 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 18, 2026

Dicha temporada, que tendrá una duración de aproximadamente cuatro meses, contará además con la participación de importantes figuras internacionales como el reconocido director italiano Evelino Pidò, el aclamado tenor español Xabier Anduaga y la prestigiosa soprano Marina Rebeka, artistas habituales de los principales escenarios líricos del mundo.

El lugar en el que se llevará a cabo estas presentaciones es en el Teatro Municipal de Lima, con dirección en el Jirón Ica 377 y en el Teatro Manuel Ascencio Segura, ubicado en el Jirón Huancavelica 265 en el Centro Histórico.

Programación de la Gran Temporada de Ópera 2026

Il Trovatore: 31 de mayo | 3 y 5 de junio

La Púrpura de la Rosa: 14, 16 y 18 de junio

Tancredi: 19, 21 y 24 de junio

Atahualpa: 3, 5 y 8 de julio

Cavalleria Rusticana / Pagliacci: 12, 14 y 16 de agosto

L'Elisir d'Amore: 22 y 23 de agosto

Così fan tutte: 13, 15 y 17 de noviembre

Conciertos Internacionales

Evelino Pidò: 12 de julio

Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima

Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima Gala Puccini: 18 de julio

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario Xabier Anduaga: 6 de agosto

Andrés Sarré | Pianista

Andrés Sarré | Pianista Marina Rebeka: 21 de agosto

Marcelo Ayub | Pianista

Finalmente, la Temporada de Ópera 2026 tendrá una duración considerable, lo que permitirá que la población conozca y presencie este tipo de espectáculos de alcance internacional, los cuales representan historias de la literatura universal que forman parte del patrimonio cultural.