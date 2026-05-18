¡Confirmado! Chayanne regresa a Lima y ya se conocen los detalles de su esperado concierto

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras visitar el país el año pasado, el cantante y bailarín puertorriqueño Chayanne llegará a Lima este 2026 con un esperado concierto de su gira "Bailemos otra vez" que promete emocionar a sus más grandes seguidores.

Chayanne confirma su retorno a la capital con publicación

El cantante Chayanne ya había visitado Lima anteriormente con un concierto realizado el jueves 17 de julio de 2025 en el Estadio Nacional, como parte de su gira "Bailemos Otra Vez". Sin embargo, ahora, nuevamente el cantante de 57 años volverá al país este 2026 con un espectáculo que recorra su trayectoria musical, según su más reciente post a través de sus redes sociales.

Como parte de su gira de este año, el intérprete de "Torero" consideró a la capital nuevamente en la lista de países. En ese sentido, la noticia rápidamente se comenzó a comentar por la cantidad de seguidores que tiene en el territorio nacional.

Dicho concierto se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre de este año en el Estadio Nacional de Lima. Incluso, un punto importante a destacar es que es la primera vez que el cantante va a repetir show en un país. Esta medida fue tomada por la organización dada la demanda del anterior concierto en la capital, al punto de contar con más de 50 mil espectadores.

¿Cuál será el precio de las entradas del concierto?

Las entradas de este esperado concierto comenzarán a venderse en preventa desde el 21 y 22 de este mes respectivamente. Asimismo, la plataforma de compra será por la página web de Ticketmaster y en puntos de venta físicos autorizados. Algunos de ellos son: Ticketmaster Wong Benavides, Wong San Miguel, Metro Plaza Norte y Wong San Borja.

Precios en preventa usando tarjeta BBVA

Platinum (Numerado): S/ 595.00

S/ 595.00 Occidente/Oriente (Numerado): S/ 505.00

S/ 505.00 VIP: S/ 425.00

S/ 425.00 General: S/ 295.00

S/ 295.00 Tribuna Norte: S/ 147.00

A partir de este sábado 23 de mayo, inicia la venta general con precios completos:

Platinum (Numerado): S/ 725.00

S/ 725.00 Occidente/Oriente (Numerado): S / 615.00

/ 615.00 VIP: S/ 515.00

S/ 515.00 General: S/ 355.00

S/ 355.00 Tribuna Norte: S/ 175.00

Imagen con los precios y sus periodos de preventa

Finalmente, el evento masivo que presentará Chayanne promete emocionar nuevamente a su gran fanaticada de Lima en el esperado concierto que cerrará su gira de manera épica con un alcance ambicioso al igual que su presentación anterior en el país.