De Uganda al Mundial 2026: la inesperada decisión de Shakira que se volvió viral

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras el reciente apogeo de la cantante colombiana Shakira por su incorpación en el Mundial 2026 como artista encargada de la canción oficial del evento deportivo, las expectativas por el espectáculo que darán están a tope y la decisión de una nueva incorporación a su elenco de baile ha generado impacto en redes sociales.

Shakira ha invitado a niños a que bailen con ella en show de la final del Mundial 2026

Por medio de un video difundido en redes sociales, se puede ver a la cantante de 49 años dirigiéndose a una serie de niños de Uganda que conforman un grupo de baile llamado 'Ghetto Kids', muy destacado en redes sociales que se viralizaron por las coreografias que ejecutan. En dicho contenido, la barranquillera los invita a que sean parte del show de cierre del Mundial 2026.

Dentro de las imágenes difundidas, la cantante Shakira menciona que ha visto el video publicado por la agrupación de baile y desea que sean parte del show que dará para el evento deportivo que ocurre cada 4 años.

"He estado viendo creaciones increíbles para 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la Final, y quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, quiero que sea inolvidable, por eso decidí invitar a tantos de ustedes como pueda a bailar conmigo en la final", mencionó la cantante.

¿Quiénes son los 'Ghetto Kids'?

La agrupación a la que ha invitado Shakira al show se hacen llamar 'Ghetto Kids' y son un grupo de niños y jóvenes huérfanos de los barrios marginales de Uganda. El grupo fue fundado en 2014 por Dauda Kavuma. Como parte de su temática, utilizan la música y el baile para sobrevivir, rescatar a otros niños de la calle y financiar su actividades educacionales.

El reconocimiento de esta agrupación a nivel global se debió a sus creativas y enérgicas coreografías. Además, han llegado a participar en programas concurso de baile y a destacar en redes sociales en más de una oportunidad.

En conclusión, la inesperada decisión en incorporar a este elenco de baile de Uganda para el espectáculo que dará Shakira en el Mundial 2026 ha hecho que diversos usuarios en redes sociales se sorprendan y destaquen esta acción que va a generar que la agrupación pueda seguir creciendo con la finalidad de tener exposición y mayores alcances en favor de sus integrantes.