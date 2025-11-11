Presidente José Jerí busca apoyo tecnológico de China para reforzar la seguridad ciudadana

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí Oré sostuvo este sábado una importante reunión con el embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, así como con representantes de diversas empresas tecnológicas chinas.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar posibles herramientas tecnológicas que puedan fortalecer la seguridad ciudadana en el país. La cita se realizó en un contexto donde la lucha contra la delincuencia se mantiene como una de las principales preocupaciones del Gobierno peruano.

De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la República a través de sus redes oficiales, el mandatario y la delegación china dialogaron sobre innovaciones y soluciones digitales que podrían apoyar a las fuerzas del orden en sus labores cotidianas.

Tecnología al servicio de la seguridad

En la reunión, el presidente Jerí mostró interés en conocer de cerca las propuestas tecnológicas que China ofrece, especialmente aquellas relacionadas con sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial y monitoreo urbano, herramientas que han sido aplicadas con éxito en varias ciudades del mundo.

Según la información compartida por la Presidencia del Perú en la red social X (antes Twitter), el jefe de Estado destacó la importancia de adoptar tecnologías que permitan optimizar la respuesta de la Policía Nacional y reducir los índices de criminalidad.

"El presidente de la República, José Jerí, se reunió con el embajador de China en el Perú y representantes de diversas empresas de ese país, para apreciar las diversas herramientas tecnológicas que puedan servir a nuestras fuerzas del orden en las labores de seguridad y la lucha contra la criminalidad", señala la publicación oficial.

¡Tecnología que contribuye a la lucha contra la inseguridad!

Intercambio de cooperación y futuro diálogo

La participación del embajador Song Yang y de las empresas chinas en la cita abre un nuevo espacio de diálogo bilateral enfocado en la cooperación en materia de seguridad pública y tecnología. Ambos países mantienen una relación diplomática sólida que, en los últimos años, se ha extendido a los ámbitos comercial, sanitario y educativo.

Aunque no se anunciaron acuerdos concretos, el Gobierno peruano manifestó su intención de seguir explorando mecanismos de colaboración con el país asiático, considerando el potencial tecnológico que China ofrece en áreas de vigilancia, control urbano y prevención del delito.

En resumen, la reunión entre José Jerí y el embajador Song Yang representa un paso significativo en el fortalecimiento de la cooperación Perú-China. El encuentro permitió abrir el diálogo sobre el uso de tecnología avanzada para reforzar la seguridad ciudadana, un tema prioritario en la agenda nacional.