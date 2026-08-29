Alejandra Baigorria revela el rol de Said Palao en su proyecto y la CRITICAN en redes: "Gerente del yate"

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria fue el centro de las críticas en redes sociales porque reveló a través de un video que su esposo, Said Palao, es el gerente general de un nuevo emprendimiento. Ello generó una ola de críticas por parte de los cibernautas hacia la ex chica reality.

Usuarios critican a Alejandra Baigorria en redes sociales

Más allá de hacerse conocida por haber participado en los realities de competencia 'Combate' y 'Esto es guerra', Alejandra Baigorria ha demostrado ser una mujer emprendedora con su línea de ropa y otros emprendimientos. Entre estos se encuentra 'Chapa tu gringa' a través del cual realiza sorteos.

Mediante este proyecto, la influencer anima a sus seguidores a participar ofreciendo desde departamentos en el distrito de San Miguel hasta inclusive diversos modelos de automóviles. A ello se suma que regala premios en soles, televisores, refrigeradora, entre otras cosas.

En tanto, en uno de los recientes videos en la cuenta oficial de Instagram de este negocio, la 'gringa de Gamarra' se muestra realizando el trend 'Girasoles' del tema homónimo de la cantante española Rozalen. Mientras bailaba ella reveló cuál es el puesto que tiene su pareja, Said Palao, en su negocio.

"Mi esposo, el gerente general, me ha dicho que si bailo vamos a triplicar los tickets en 'Agarra tu gringa' porque ya finaliza esta quinta dinámica", se oye expresar a la creadora de contenidos y exfigura televisiva.

¿Qué dijeron los usuarios a Alejandra Baigorria?

De forma inmediata el video de la empresaria generó una serie de comentarios así como reacciones de diversa índole, sin embargo, en su mayoría figuraron las críticas debido a lo revelado por ella respecto a la función que tiene su marido en su emprendimiento virtual.

Y es que, un sector de los cibernautas no entienden cómo Alejandra Baigorria continúa su compromiso con el chico reality luego de que fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme junto a Mario Irivarren y otros amigos en compañía de chicas con las que se mostraron cariñosos.

"Baila pues", "Gerente del yate será", "A veces las mujeres son bien ciegas", "¿Y cuándo trabaja Said", "El gerente general de la trampería", "Gerenet Said, no hagas reír", "Me daría vergüenza decir que mi esposo es el gerente general", "Su esposo el gerente mantenido", fueron algunos de los comentarios.

Una lluvia de críticas recibió Alejandra Baigorria luego de publicar un video en el que revela que su esposo Said Palao es el gerente general de su emprendimiento 'Agarra tu gringa'. Los cibernautas le recordaron el ampay que protagonizó su pareja con otras mujeres en Argentina y sostuvieron que era el "gerente del yate".