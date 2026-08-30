Natalie Vértiz revela que aprendió a sobrellevar sus diferencias con Yaco Eskenazi: "Siempre unidos"

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz abrió su corazón y habló sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi, con quien lleva once años de romance y una familia formada. La modelo destacó que, pese a las diferencias que existen entre ambos, han aprendido a comprenderse y mantener un mismo objetivo, que es el permanecer unidos junto a sus hijos.

Para Natalie, aceptar que ella y Yaco son personas completamente distintas ha sido una de las claves para fortalecer su relación. La conductora reconoció que no siempre comparten los mismos sueños o formas de pensar, pero ambos coinciden en algo fundamental: quieren construir una vida juntos y priorizar el bienestar de su familia.

Natalie completamente enamorada de Yaco

Por otro lado, la ex Miss Perú resaltó varias cualidades de Yaco como pareja y padre. Aunque admite que tiene defectos y que no duda en hacérselos notar cuando algo le incomoda, también aseguró que prefiere enfocarse en sus aspectos positivos. Su sentido del humor y la manera en que ejerce su paternidad son algunas de las características que más valora.

"Estoy segura de que mis sueños no son los mismos que los que tiene Yaco, pero sí queremos al final del día estar siempre unidos por nuestros hijos, por nuestra familia", expresó.

Por otro lado, Natalie recordó que al inicio de la incursión de Yaco en el podcast 'El Loco y Yaco' le costaba manejar que él compartiera detalles de su vida privada. Incluso llegó a cuestionarlo por algunas historias que contaba. Sin embargo, con el tiempo entendió que debía confiar más en su criterio y aprendió a elegir sus batallas.

Finalmente, Vértiz dejó claro que, después de más de una década juntos, su vínculo con Yaco continúa siendo importante. La modelo reconoció que disfruta compartir su vida con él y que, pese a las diferencias y momentos complicados, no concibe un futuro en el que no esté a su lado.

"Yo elijo siempre ver el lado lindo de Yaco. Él puede tener muchísimos defectos y se los voy a decir cada vez que pueda, así como una mosquita en su oreja: 'Oye, no me gusta esto. Yaco es divertido, me encanta lo buen papá que es, todo el rato me estoy riendo a su lado y de verdad que no me imagino una vida sin él'", sentenció.

Es así que, tras once años de relación, Natalie Vértiz demuestra que el amor también implica aceptar diferencias, comprender al otro y saber qué batallas enfrentar. Junto a Yaco Eskenazi, la modelo ha construido una familia y una relación basada en la complicidad, mientras reconoce sus virtudes y defectos. Para ella, su vida resulta difícil de imaginar sin él.