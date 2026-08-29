¡Combate regresa con todo! anuncian casting para encontrar a la nueva generación del reality

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales oficiales, el reconocido programa de televisión 'Combate' del canal ATV, ha anunciado el casting de regreso para la nueva temporada que tendrá a una nueva generación en el reality de competencia.

Nuevo casting para que jóvenes participen en el reality

Este sábado 29 de agosto, 'Combate' vuelve a generar expectativa entre sus seguidores luego de anunciar una convocatoria para encontrar a los integrantes de su "nueva generación", quienes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y convertirse en parte del conocido reality de competencia.

Como parte de su anuncio en redes sociales Combate Perú compartió una imagen en la que hace un llamado a las personas que quieran postular al programa de televisión.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 25 años que estén dispuestas a asumir el reto y demostrar que tienen las condiciones necesarias para destacar en una competencia televisiva.

"Las puertas de la competencia se vuelven a abrir solo para aquellos listos para dejar su huella. La cita con el destino es este sábado 12 de setiembre a las 10:00 AM en ATV (Av. Arequipa 3570). Requisito: tener entre 18 y 25 años", expresó la publicación difundida.

Asimismo, el casting se realizará este sábado 12 de septiembre desde las 10:00 a. m., en las instalaciones de ATV, ubicadas en la avenida Arequipa 3570, distrito de San Isidro. La invitación también anima a los postulantes a acudir acompañados de su dupla y demostrar sus habilidades para este nuevo proyecto.

El anuncio ha despertado el interés de quienes recuerdan a los personajes que pasaron por el reality y que lograron convertirse en figuras reconocidas de la televisión peruana que se mantienen vigentes hasta la actualidad. Por esta razón, ahora, una nueva generación de jóvenes tendrá la posibilidad de intentar seguir ese camino.

Con el llamado a casting, Combate apuesta por descubrir nuevas figuras y renovar su competencia, manteniendo abierta la expectativa sobre quiénes serán los participantes que logren superar esta primera etapa y convertirse en las próximas "leyendas" del programa.

Finalmente, con este anuncio se confirma el casting para este sábado 12 de septiembre, donde diversos jóvenes del país tendrán la oportunidad de formar parte de Combate, que regresa con su formato de "nueva generación" como parte del recordado reality de competencia de la televisión peruana, que acumuló seguidores, espectadores y dejó inolvidables figuras.