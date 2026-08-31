Pablo Heredia arremete contra Shirley Arica y amenaza con revelar pruebas: "Se quieren aprovechar"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia decidió romper su silencio y responder a las declaraciones de Shirley Arica, quien lanzó fuertes comentarios sobre el vínculo que ambos habrían tenido. El actor y cantante no tomó a la ligera sus palabras y arremetió contra la modelo, acusándola de difundir información falsa con la intención de conseguir mayor exposición y promocionar sus eventos.

Pablo Heredia amenaza con destapar a Shirley Arica

Según explicó Heredia, le resulta llamativo que algunas personas hablen sobre él precisamente cuando tienen actividades o productos que necesitan promocionar. Por ello, consideró que las declaraciones de Arica responderían más a una estrategia para generar atención en los medios que a un interés genuino por aclarar lo ocurrido entre ambos.

"Se quieren aprovechar de esto para vender sus productos o fiestas. Justo da la casualidad de que cuando tienen un evento salen a hablar", expresó.

Además, el artista manifestó su molestia porque, desde su perspectiva, este tipo de comentarios terminan perjudicando su imagen. Aunque aseguró que no tiene ningún problema personal con quienes lo cuestionan, dejó claro que no permanecerá callado si continúan difundiendo versiones que considera falsas. En ese sentido, advirtió que podría presentar pruebas para respaldar su versión de los hechos.

"Me da tristeza porque no tengo nada contra esas personas, pero empiezan a manchar mi imagen con cosas que no son. En algún momento voy a salir a desmentir con pruebas", agregó.

La polémica se originó luego de que Shirley Arica hablara sobre Heredia durante el lanzamiento de su canal de streaming, donde minimizó el supuesto encuentro que tuvieron y realizó comentarios de tono picante. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión y provocaron la reacción del artista, quien decidió marcar distancia y defender públicamente su versión.

¿Qué dijo de Ale Fuller y Flavia Laos?

De esta manera, el enfrentamiento entre ambos podría continuar escalando, especialmente si Heredia finalmente cumple su advertencia de presentar pruebas. Mientras tanto, el artista también respondió a otros cuestionamientos relacionados con Flavia Laos y Alessandra Fuller, aunque insistió en que actualmente está soltero y que sus vínculos con ambas corresponden a relaciones de amistad.

"Por Dios, estoy soltero. Veo a mi ex como una amiga, como fue en el principio. Fui muy amigo de Ale por año y medio y nos reencontramos, eso fue todo", sentenció.

Es así que, la polémica entre Pablo Heredia y Shirley Arica quedó abierta luego de las fuertes declaraciones de ambos. Mientras el artista defiende su imagen y evalúa revelar pruebas, la modelo continúa generando repercusión con sus comentarios. Ahora, la atención está puesta en si Heredia cumplirá su advertencia y mostrará públicamente los elementos que asegura tener.