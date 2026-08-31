Ed Sheeran sorprende en el Campeonato Mundial Pokémon 2026 al interpretar el clásico himno de la serie

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Campeonato Mundial Pokémon 2026 tuvo un cierre de lujo en el Chase Center de San Francisco. Ed Sheeran cayó de sorpresa para meterle música al evento y terminó desatando la locura de los fans al interpretar el clásico tema de la serie animada de los 90.

Campeonato Mundial Pokémon 2026

Si creías que Pokémon era solo cosa de consolas, este torneo demostró todo lo contrario. El Campeonato Mundial Pokémon 2026 reunió a más de 50 mil fans durante tres jornadas intensas en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos.

Al recinto cayeron fans de varios países para alentar a los mejores jugadores de Pokémon en consola y cartas coleccionables. El objetivo era meterse el título al bolsillo y llevarse a casa parte de los más de 2 millones de dólares que repartió el torneo.

El torneo tuvo de todo: partidas llenas de estrategia, momentos de mucha tensión y, claro, un público que no dejó de alentar. Además, el campeonato se convirtió en una reunión de generaciones, pues juntó a adultos que crecieron con Pokémon y a chicos que recién están descubriendo este universo.

Ed Sheeran interpreta el himno de la serie

Y si hubo alguien que encajó perfecto con esa mezcla de generaciones fue Ed Sheeran. El cantante británico es fan declarado de Pokémon desde que era niño, cuando jugaba con su Game Boy para distraerse y pasar el rato.

Con los años, su amor por la saga terminó en un trabajo conjunto de aquellos. En 2021 hizo un show virtual en Pokémon Go y poco después lanzó "Celestial", tema que fue incluido en los videojuegos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura.

Por eso, la organización del Mundial Pokémon 2026 no dudó en llamarlo para el cierre. Apenas terminó la premiación de los nuevos campeones, el cantante salió al escenario del Chase Center con su guitarra y cuatro músicos para armar el show.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando interpretó "Celestial", tema que fue coreado por todo el recinto. Pero eso no fue todo, porque Ed todavía tenía una carta bajo la manga.

Al final de su presentación, el cantante comenzó a tocar los acordes del clásico himno de Pokémon que marcó a toda una generación. El público reconoció de inmediato la canción y se sumó al momento, convirtiendo el cierre del campeonato en una escena cargada de nostalgia.

Así, Ed Sheeran sorprendió durante el Campeonato Mundial Pokémon 2026 al interpretar, como parte del cierre del evento, el clásico himno de la serie. El cantante británico convirtió así la clausura en un momento de nostalgia para los miles de fans que se dieron cita en San Francisco.