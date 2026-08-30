Josimar reafirma su separación con María Fe y pide que dejen de grabarla: "Respeten su privacidad"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Josimar decidió pronunciarse sobre su situación sentimental y confirmó que su relación con María Fe Saldaña llegó a su fin. El salsero aprovechó sus redes sociales para aclarar que ambos tomaron caminos separados y, al mismo tiempo, pidió respeto por la privacidad de su expareja y de sus hijos, quienes continúan siendo su principal prioridad.

Josimar confirma ruptura con María Fe

De acuerdo con el comunicado, la separación entre Josimar y María Fe Saldaña se concretó en marzo de 2026. El cantante explicó que, desde entonces, cada uno ha continuado con su vida por separado. Sin embargo, ambos mantienen comunicación y una relación basada en su responsabilidad como padres de sus dos hijos.

"Desde marzo de 2026, María Fe, madre de mis hijos, y yo ya no mantenemos una relación de pareja. Cada uno ha decidido continuar con su vida por caminos separados", expresó.

Asimismo, Josimar dejó claro que, pese al final de su romance, tanto él como María Fe seguirán pendientes del bienestar de sus pequeños. Para el artista, ellos representan el vínculo más importante que mantienen actualmente, por lo que ambos buscan brindarles tranquilidad, estabilidad y felicidad, dejando de lado cualquier diferencia que pueda existir entre ellos.

Por otro lado, el salsero defendió el derecho de María Fe a rehacer su vida y tomar sus propias decisiones sin ser cuestionada por el público. En ese sentido, pidió que los usuarios de redes sociales eviten enviarle fotografías, videos o comentarios relacionados con la vida personal de su expareja, pues considera que ella merece mantener su privacidad.

Josimar reafirma ruptura con María Fe

Finalmente, Josimar remarcó que la exposición pública le corresponde únicamente a él debido a su carrera artística. Por ello, solicitó que María Fe no sea perseguida, grabada ni señalada por situaciones personales. De esta manera, el cantante busca cerrar cualquier especulación sobre su relación y dejar claro que ambos continuarán adelante, unidos únicamente por sus hijos.

"La persona pública soy yo. Ella no tiene por qué estar expuesta, perseguida, grabada o señalada por decisiones que corresponden únicamente a su vida privada (...) ella con su vida y yo con la mía, unidos únicamente por el amor, respeto y responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos", sentenció.

Es así que, Josimar decidió poner fin a las especulaciones y confirmar públicamente su separación de María Fe Saldaña. Aunque la relación sentimental terminó, ambos continuarán vinculados por sus hijos y asumirán juntos su rol como padres. Con su pronunciamiento, el cantante también busca marcar límites frente a la exposición y proteger la tranquilidad de su familia.