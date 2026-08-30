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Sheyla Rojas vive incómodo momento durante 'live' de TikTok con su hijo: "¿Quién es Advíncula? Es feo"

Sheyla Rojas vivió un incómodo momento durante un live de TikTok junto a su hijo, cuando sus seguidores mencionaron a Luis Advíncula, aunque la modelo reaccionó con humor y evitó profundizar.

Sheyla Rojas fue consultada por Advíncula cuando estaba en live con su hijo
Sheyla Rojas fue consultada por Advíncula cuando estaba en live con su hijo (Composición Exitosa)

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 31/08/2026

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Sheyla Rojas vivió un momento incómodo durante una reciente transmisión en vivo de TikTok junto a su hijo de 13 años. Todo transcurría con normalidad hasta que los comentarios de sus seguidores llevaron la conversación hacia Luis Advíncula, un nombre relacionado con una polémica que la modelo protagonizó años atrás y que frecuentemente sale a flote en redes sociales por parte de los seguidores de la rubia.

Sheyla pasa incómodo momento por Luis Advíncula

La situación tomó por sorpresa a Sheyla cuando su hijo leyó uno de los comentarios de los usuarios y mencionó al futbolista. Incluso hizo algunas observaciones sobre Advíncula, provocando una reacción de incomodidad en la ex chica reality, quien rápidamente intentó desviar la conversación para evitar que el tema continuara. "¿Es hijo de Advíncula?", escribió alguien en los comentarios de la transmisión en vivo.

Sin embargo, lejos de mostrarse molesta, Sheyla Rojas decidió tomarse el incómodo momento con humor. La modelo reaccionó entre risas y trató de restarle importancia a las ocurrencias de su hijo, mientras dejaba claro que prefería no entrar en detalles sobre aquella etapa de su vida sentimental.

¿Quién es Advíncula? Suena a nombre de futbolista. Si Advíncula es feo, totalmente que no", dijo su hijo antes que Sheyla de por cerrado el tema.

@merolocoproducciones 🚨SHEYLA ROJAS Y SU HIJO ANTOÑITO LE MENCIONAN A ADVINCULA EN LIVE😂 #sheylarojas #farandulaperu #viralperu #tiktokperu ♬ sonido original - MeroLocoProducciones

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La mención de Luis Advíncula no fue casual para los seguidores de Sheyla, pues ambos fueron vinculados sentimentalmente en 2020. En aquella época, la filtración de chats y fotografías personales generó una gran repercusión en redes sociales, pese a que ninguno confirmó públicamente haber mantenido una relación formal.

Por ello, el inesperado comentario durante el live rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios. Aunque la situación pudo convertirse en un momento todavía más incómodo, Sheyla optó por manejarla con naturalidad y humor, demostrando que prefiere tomar con ligereza aquellos recuerdos de su pasado mediático.

Sheyla confiesa que le gusta ser mantenida

Durante su conversación con Magaly Medina, Sheyla Rojas fue consultada sobre la vida que llevó durante los años que estuvo junto a Sir Winston en México. Sin darle demasiadas vueltas al asunto, la modelo reconoció que disfrutaba de la comodidad económica que tenía durante esa etapa.

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"A mí me pueden decir mantenida o interesada, lo que sea. (¿Pero te encantó ser mantenida todos estos años.?) Ah, me encanta. Me encanta. Me encantó y me encanta. No hay forma, obviamente. Sí. [ríen] Obvio, ¿a quién no? Pero también me encanta trabajar y ser independiente", expresó.

La modelo tampoco tuvo reparos en destacar la generosidad de su expareja. Según explicó, durante los cinco años que estuvieron juntos, Sir Winston nunca fue tacaño con ella y, por el contrario, considera que fue bueno en ese aspecto.

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