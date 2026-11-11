Susy Díaz revela que Flor Polo debe más de 69 mil soles a los bancos: "¿Quién te está sangrando?"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una preocupante situación económica atraviesa Florcita Polo. Su madre, Susy Díaz, reveló que la exchica reality mantiene deudas con dos entidades financieras que, en conjunto, alcanzan los S/ 69 000. La excongresista expresó su desconcierto porque no sabe qué ocurrió con los ingresos que su hija obtuvo trabajando con diferentes marcas.

¿Qué pasó con el dinero de Flor Polo?

Durante su participación en el programa Magaly TV, La Firme, Susy contó que Florcita tiene una deuda de S/ 50 000 con un banco y otra de S/ 19 000 con una caja financiera. Lo que más le preocupa es que su hija habría generado importantes ingresos mediante colaboraciones comerciales, pero actualmente no sabe dónde terminó ese dinero.

Según explicó, esta situación la llevó a conversar con Florcita para pedirle explicaciones sobre el manejo de sus finanzas. La excongresista considera que existe la posibilidad de que alguien esté aprovechándose de la confianza de su hija, por lo que busca conocer quién estaría disponiendo de sus recursos económicos.

"Ella debe a un banco 50 mil soles y no sé adónde se ha ido esa plata. También debe a una caja 19 mil soles y no sé. Siempre que ha tenido plata, cuando estaba trabajando con las marcas, no sé qué está pasando...", expresó.

Sin embargo, sus cuestionamientos habrían provocado un distanciamiento entre ambas. Susy Díaz contó que, después de reclamarle por sus deudas y preguntarle qué había sucedido con sus ganancias, Florcita dejó de hablarle durante quince días. Pese a este episodio, la madre aseguró que su preocupación por la situación de su hija continúa.

Por ello, Susy manifestó su intención de acudir personalmente a las entidades financieras para revisar los movimientos de las cuentas y averiguar dónde fueron transferidos los ingresos de Florcita. Su objetivo es esclarecer el destino del dinero y determinar qué ocurrió con los recursos que su hija consiguió durante su etapa de trabajo con distintas marcas.

"Yo le he dicho que quiero ir al banco a ver adónde ha ido ese dinero, adónde lo ha transferido. Quiero saber quién te está sangrando", agregó.

Es así que, pese al distanciamiento que se generó tras sus reclamos, Susy Díaz dejó en claro que continuará pendiente de la situación económica de su hija. La excongresista busca esclarecer qué ocurrió con los S/ 69 000 que Florcita Polo mantiene como deuda y conocer si alguien se habría aprovechado de sus ingresos.