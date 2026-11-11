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"Nunca me viene a ver": Monique Pardo revela que su única hija no ayudó tras el derrumbe de su casa

Monique Pardo reveló que su única hija no respondió sus llamadas tras el derrumbe de su vivienda en Lince y expresó su tristeza por la ausencia de apoyo familiar.

Monique Pardo revela que su hija la abandonó
Monique Pardo revela que su hija la abandonó (Difusión)

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/11/2026

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Monique Pardo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el derrumbe de parte del techo de su vivienda, ubicada en Lince, durante las fuertes lluvias del último fin de semana. Sin embargo, la emergencia no solo la dejó con importantes daños materiales, sino que también expuso el distanciamiento que mantiene con su única hija, quien no se habría comunicado con ella pese a lo ocurrido.

Monique Pardo sufre por la distancia de su hija

Durante una entrevista con el programa 'Desvelados', la intérprete de 'Caramelo' contó que intentó comunicarse con Lucero Márquez, quien actualmente vive en el sur del país, para contarle sobre el accidente. No obstante, sus intentos no tuvieron respuesta y la artista expresó su tristeza por no recibir noticias de ella en una situación tan complicada.

"Sí, ella vive en el sur. (¿Qué te mencionó? ¿Te contestó? ¿Te dijo algo?) Ni siquiera me contestó" dijo muy apenada para las cámaras de televisión.

La exvedette también recordó que ha dedicado gran parte de su vida a su hija y que le duele profundamente su ausencia. Incluso, manifestó que no sabe si calificar esta situación como abandono, pero lamentó que Lucero no la visite ni esté presente en momentos en los que necesita apoyo.

"Tengo una hija, una sola hija que... No sé si llamarle abandono. Di todo por ella, di mi vida, no me volví a casar. Nunca me viene a ver", agregó.

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Monique vivió momentos de terror tras derrumbe

Por otro lado, Monique relató los angustiosos momentos que vivió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, cuando despertó al notar que el agua ingresaba en grandes cantidades a su casa. Poco después, escuchó un fuerte estruendo y salió corriendo al percatarse de que parte del techo se desplomaba.

La artista logró ponerse a salvo porque había decidido descansar en otra habitación, donde tenía un televisor más grande. Tras el accidente, encontró uno de sus dormitorios cubierto de madera, tierra y restos del techo, por lo que tuvo que comenzar a limpiar para recuperar algunas de sus pertenencias y vestuario.

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Es asó que, la emergencia dejó a Monique Pardo enfrentando no solo las consecuencias materiales del derrumbe, sino también una dolorosa sensación de soledad. La ausencia de comunicación con su única hija evidenció el distanciamiento familiar que atraviesa la artista, quien ahora debe afrontar la recuperación de su vivienda mientras expresa su tristeza por la falta de apoyo.

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