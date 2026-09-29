Yahaira revela si coincidió con Jefferson Farfán en un vuelo comercial: "Estoy feliz y muy contenta"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia se pronunció sobre los rumores que la vincularon nuevamente con Jefferson Farfán, luego de que surgiera la versión de que ambos habrían coincidido en un vuelo comercial durante un reciente viaje. La cantante aclaró lo ocurrido y explicó que su desplazamiento tuvo motivos laborales, además de estar acompañada por su pareja, pero nunca confirmó si realmente tuvo un encuentro con el exfutolista.

¿Yahaira coincidió con Farfán?

Según contó la salsera en el podcast de Pía Copello, viajó para cumplir con una presentación junto a su orquesta y estuvo acompañada durante todo el trayecto por Luis Fernando, su actual pareja. Ambos ocuparon los primeros asientos del avión, por lo que Yahaira aseguró que no tuvo conocimiento sobre quiénes se encontraban en las demás filas de la aeronave.

"Yo me senté adelante con mi novio porque Luis Fernando me acompañó, él siempre me acompaña a mis eventos. Luis Fernando es un tipazo, estoy feliz y lo amo con mi vida, así que estoy muy contenta", expresó.

La versión sobre el supuesto encuentro fue difundida por Luciana Roy, quien comentó que Yahaira y Jefferson Farfán habrían utilizado el mismo vuelo tanto de ida como de regreso. Ante ello, la intérprete negó haber visto al exfutbolista y sostuvo que tampoco recibió información sobre su presencia durante el viaje.

Asimismo, Yahaira cuestionó el origen de la información que volvió a relacionarla con Farfán y mantuvo su posición frente a las especulaciones. La cantante remarcó que permaneció junto a Luis Fernando, quien suele acompañarla en sus compromisos musicales, y evitó darle mayor importancia al supuesto encuentro.

"Te juro que yo no sé y no lo vi. O sea, por ahí seguramente, es que de verdad no sé (...) Yo he estado en 1A y 1C con mi novio, en la otra fila estaban dos extranjeros, y ya más atrás no vi", aclaró.

Finalmente, la salsera dejó entrever que no considera necesario continuar hablando de Jefferson Farfán. Para Yahaira, el viaje estuvo relacionado únicamente con su trabajo y con compartir esos momentos junto a su pareja.

"Creo que hablar de esa persona está demás... seguramente debe ser. Yo no he visto a nadie, he salido, fui a trabajar y salí con mi novio feliz", sentenció.

De esta manera, Yahaira Plasencia buscó aclarar los rumores que volvieron a relacionarla con Jefferson Farfán y dejó en claro que, según su versión, no tuvo contacto con él durante el viaje. La cantante atribuyó su desplazamiento a compromisos laborales y destacó la compañía de Luis Fernando, evitando alimentar mayores especulaciones sobre su pasado sentimental.