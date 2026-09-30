Magaly revela cómo es la nueva vida de soltero de Sir Winston tras terminar con Sheyla Rojas

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina sorprendió al contar en su programa cómo viene afrontando Sir Winston su separación de Sheyla Rojas. La periodista coincidió con el empresario en Sevilla y contó algunos detalles de lo que conversaron.

Magaly se encontró con Sir Winston

Magaly Medina habló en Magaly TV, La Firme sobre las fotos que compartió recientemente en sus redes, donde aparece junto a Luis Miguel Galarza, conocido en la farándula como Sir Winston, quien acaba de terminar su relación con Sheyla Rojas.

La presencia del empresario junto a la conductora generó curiosidad entre sus seguidores, por lo que la periodista decidió aclarar qué hacía junto a Sir Winston.

Según explicó, el exprometido de la exchica reality se encontraba de viaje junto a ella y sus respectivas familias en un conocido sitio turístico de Sevilla.

"Sir Winston es cierto ha terminado con Sheyla, sin embargo conserva una buena amistad con Antonio Pavón. Entonces, estas son unas fiestas a las que nosotros solemos ir (en familia). Todos los septiembres estamos en Sevilla", comentó Magaly.

La conductora dejó en claro que la cercanía con el empresario se dio en un contexto familiar y que, debido a la reciente ruptura, decidieron incluirlo en sus actividades durante el viaje.

Sir Winston está tranquilo tras ruptura

Más allá de las fotos, Magaly también contó cómo vio a Sir Winston después del final de su relación con Sheyla Rojas. La periodista aseguró que el empresario se mostró tranquilo y sin señales de estar llevando una vida desenfrenada.

"No les puedo contar lo que él ha dicho, pero lo que sí lo he visto es tranquilo, solo. No está viviendo la vida loca. Lo hemos visto familiero (...) Lo adoptamos porque suponemos que está suponiendo un poco de duelo. Aunque muy triste, tampoco lo ví", explicó.

Además, Magaly reveló que Sir Winston le contó cómo mantiene actualmente la comunicación con Sheyla Rojas. Según sus palabras, ambos habrían terminado en buenos términos y todavía mantienen una relación cordial.

"Dice que tiene una buena comunicación con Sheyla. Y que la relación terminó de lo más amable, de lo más diplomático, de lo más educado. Él le desea a ella lo mejor", señaló la conductora.

Magaly prefirió no revelar el contenido de otras conversaciones privadas que tuvo con el empresario durante el viaje. Sin embargo, sí aprovechó para describir cómo es compartir con él fuera de cámaras.

"Es (una) de las conversaciones que hemos tenido. Las demás no puedo porque son conversaciones más privadas que no se pueden divulgar. Y además es un buen compañero de salidas. Es divertido, no es un hombre aburrido. Y se sabe comportar", afirmó.

Así, Magaly Medina reveló que la nueva vida de soltero de Sir Winston tras terminar con Sheyla Rojas transcurre con tranquilidad y cerca de su entorno familiar.