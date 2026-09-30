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Muere Otto Sirgo, actor de 'Rosa Salvaje', a los 79 años: su hija revela detalles de sus últimos momentos

El actor Otto Sirgo, recordado por 'Rosa Salvaje', murió a los 79 años. Su hija Valerie reveló detalles sobre sus últimos momentos y destacó su legado familiar y artístico.

Muere el actor de Rosa Salvaje, Otto Sirgo
Muere el actor de Rosa Salvaje, Otto Sirgo (Difusión)

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 30/09/2026

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El actor Otto Sirgo, reconocido por su participación en producciones como 'Rosa Salvaje', falleció a los 79 años, dejando una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros del intérprete.

Hija de Otto Sirgo se pronuncia

Tras conocerse su muerte, su hija Valerie Sirgo se pronunció sobre los últimos momentos del artista y explicó que atravesaba un importante desgaste físico debido a su estado de salud. Según relató, esta situación terminó provocándole una falla cardiaca que acabó con la vida del actor, director y productor cubano-mexicano.

Valerie también recordó a su padre desde una perspectiva más personal y destacó especialmente su faceta como integrante de la familia. Aunque reconoció la importancia de su carrera y los numerosos años que dedicó al mundo artístico, resaltó el papel que tuvo como padre, esposo y compañero, describiéndolo como una persona que disfrutó intensamente de la vida.

"Mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Siempre la vida la disfrutó mucho, fue un gran padre, un gran marido, un gran compañero y un gran actor, productor, director. Sobre todo un gran padre. Tenía una trayectoria maravillosa, pero se queda con nosotros el papá", expresó Valerie en declaraciones a la prensa.

La partida de Otto Sirgo también puso nuevamente en el recuerdo su historia junto a la actriz Maleni Morales, con quien compartió más de cuatro décadas de vida. Morales falleció en noviembre de 2020, a los 67 años, después de enfrentar problemas de salud. Ambos construyeron una relación que marcó una importante etapa de sus vidas.

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La trayectoria de Otto Sirgo

Nacido en Cuba, Otto Sirgo desarrolló gran parte de su carrera en México y se consolidó como una figura reconocida de la televisión, el cine y el teatro. Durante varias décadas participó en diferentes producciones y también ejerció como director y productor, construyendo un legado que trascendió su trabajo frente a las cámaras.

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Finalmente, Valerie reveló que su padre había expresado el deseo de que sus cenizas fueran llevadas cerca del volcán Popocatépetl. La familia busca cumplir esta última voluntad, aunque reconoce las dificultades y regulaciones de la zona. Así, los seres queridos del actor preparan su despedida mientras recuerdan una vida marcada por el arte y la familia.

De esta manera, la muerte de Otto Sirgo deja un vacío en la televisión, el cine y el teatro mexicano. A los 79 años, el actor partió dejando una amplia trayectoria y el recuerdo de su familia. Su hija Valerie lo despidió resaltando su faceta como padre y el cariño que siempre recibió de sus seres queridos.

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