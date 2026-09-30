Muere Otto Sirgo, actor de 'Rosa Salvaje', a los 79 años: su hija revela detalles de sus últimos momentos

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor Otto Sirgo, reconocido por su participación en producciones como 'Rosa Salvaje', falleció a los 79 años, dejando una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros del intérprete.

Hija de Otto Sirgo se pronuncia

Tras conocerse su muerte, su hija Valerie Sirgo se pronunció sobre los últimos momentos del artista y explicó que atravesaba un importante desgaste físico debido a su estado de salud. Según relató, esta situación terminó provocándole una falla cardiaca que acabó con la vida del actor, director y productor cubano-mexicano.

Valerie también recordó a su padre desde una perspectiva más personal y destacó especialmente su faceta como integrante de la familia. Aunque reconoció la importancia de su carrera y los numerosos años que dedicó al mundo artístico, resaltó el papel que tuvo como padre, esposo y compañero, describiéndolo como una persona que disfrutó intensamente de la vida.

"Mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Siempre la vida la disfrutó mucho, fue un gran padre, un gran marido, un gran compañero y un gran actor, productor, director. Sobre todo un gran padre. Tenía una trayectoria maravillosa, pero se queda con nosotros el papá", expresó Valerie en declaraciones a la prensa.

La partida de Otto Sirgo también puso nuevamente en el recuerdo su historia junto a la actriz Maleni Morales, con quien compartió más de cuatro décadas de vida. Morales falleció en noviembre de 2020, a los 67 años, después de enfrentar problemas de salud. Ambos construyeron una relación que marcó una importante etapa de sus vidas.

La trayectoria de Otto Sirgo

Nacido en Cuba, Otto Sirgo desarrolló gran parte de su carrera en México y se consolidó como una figura reconocida de la televisión, el cine y el teatro. Durante varias décadas participó en diferentes producciones y también ejerció como director y productor, construyendo un legado que trascendió su trabajo frente a las cámaras.

Finalmente, Valerie reveló que su padre había expresado el deseo de que sus cenizas fueran llevadas cerca del volcán Popocatépetl. La familia busca cumplir esta última voluntad, aunque reconoce las dificultades y regulaciones de la zona. Así, los seres queridos del actor preparan su despedida mientras recuerdan una vida marcada por el arte y la familia.

De esta manera, la muerte de Otto Sirgo deja un vacío en la televisión, el cine y el teatro mexicano. A los 79 años, el actor partió dejando una amplia trayectoria y el recuerdo de su familia. Su hija Valerie lo despidió resaltando su faceta como padre y el cariño que siempre recibió de sus seres queridos.