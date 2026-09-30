Muere Dennis Haskins, el icónico señor Belding de 'Salvados por la campana', a los 75 años

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor estadounidense Dennis Haskins, recordado por interpretar al director Richard Belding en la recordada serie 'Salvados por la campana', murió a los 75 años por motivos que aún son desconocidos.

Adiós a Mr. Beldiing de 'Salvados por la campana'

La noticia la ha dado a conocer su agente y amigo Jay Schachter, quien no ha compartido detalles sobre su muerte, de acuerdo a lo informado por el portal TMZ. En su lugar, ha compartido un comunicado abierto a la prensa en el que celebró sus más de dos décadas de amistad y recordó al intérprete del siguiente modo.

"Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding, y los que llegamos a conocer a Dennis le queríamos aún más. Era una gran persona y amaba, y me refiero a que absolutamente amaba a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara. Fue mi cliente y un querido amigo durante más de veinte años, y le echaré muchísimo de menos", se lee.

NewsChannel 9, medio de Chattanooga, ciudad natal del actor, informó que un amigo y cuidador también comunicó su muerte. La persona que cuidaba al artista aseguró que Haskins padecía párkinson y otros problemas de salud, sin embargo, ninguna fuente autorizada ha establecido que esa enfermedad fuera la causa de su deceso.

Así informó TMZ la noticia

Una destacada trayectoria actoral

La carrera de Haskins se extiende a lo largo de cuarenta años como actor en televisión, desde los años ochenta. Su primer contacto con las cámaras fue como concursante del programa de concursos norteamericano 'Scrabble', tras lo cual comenzó a experimentar con trabajar como actor ya con más de treinta años de edad.

Durante aquellos sus papeles fueron pequeños, sin embargo, en 1988 logró destacar en la serie 'Good morning, miss Bliss' para el canal estadounidense Disney Channel.

La serie fue renovada en espíritu y se convirtió en 'Salvados por la campana', con Haskins como uno de los actores clave que superó la transición de un año al otro. Adoró trabajar en la franquicia y se mantuvo activo hasta el reboot de 2020, en el cual no participó para pasar a jubilarse formalmente.

Dennis Haskins continuó trabajando como actor de reparto en otras películas y series tras pasar por la serie que lo catapultó a la fama, pero ningún otro papel fue tan memorable como el del severo director Richard Belding del instituto John F. Kennedy.

Fue así que, mediante un comunicado de su agente, Jay Schachter, se dio a conocer que el actor Dennis Haskins perdió la vida a los 75 años. Será recordado por su icónico papel del director Richard Belding en la serie 'Salvados por la campana'.