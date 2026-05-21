Darinka explota contra quienes la critican por exigir pensión para su hija: "Nadie sabe lo que tuve que soportar"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez volvió a pronunciarse respecto a la demanda por alimentos que ha entablado contra el padre de su hija, Jefferson Farfán, y las críticas que eso ha generado. La influencer indicó que ella es la única que puede velar por los intereses de su pequeña y que ha tenido que soportar varias cosas a lo largo de su vida para poder llevar una maternidad tranquila y sin carencias.

Darinka explota contra quienes la critican por exigir pensión

La madre de la última hija de Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación en la que aparece de fondo un mensaje que cuestiona el hecho de que haya comprado una cartera de más de 7000 soles en medio de la demanda por alimentos que ha entablado contra el exfutbolista.

En ese sentido, indicó que siempre luchará por darle lo mejor a su hija y explicó los dos motivos por los que ha entablado una demanda de alimentos contra Farfán. También aprovechó para aclarar que no es que no tenga dinero para comer, sino que su pequeña merece recibir una pensión digna.

"Jamás dije que no tengo para comer y jamás le negaré a mi hija que pueda tener mejores cosas de las que yo tuve en su momento o de las que mis padres pudieron brindarme. Los hijos son lo más importante y solo estoy haciendo un juicio: 1. para que esté establecida su pensión y 2. porque yo soy la única que puede alzar la voz por sus derechos, ya que ella no se alimenta sola y todos los gastos que se hacen no salen del aire", indicó.

Darinka se defiende críticas por exigir pensión

En esa misma línea, aseguró que ha pasado por muchas cosas durante su embarazo y después de dar a luz, por lo que considera que merece disfrutar de una vida tranquila junto a sus hijas. "Y si hablamos de dinero, nadie sabe lo que tuve que hacer y soportar desde que supe de mi embarazo, parto y posparto. Me esfuerzo por ser la mejor mamá que Luana puede tener", sentenció.

Es así que, los mensajes de Darinka Ramírez reflejan el debate que suele generarse en torno a las demandas por alimentos y la exposición pública de figuras mediáticas. La influencer dejó en claro que su prioridad es asegurar el bienestar de su hija y cuestionó las críticas hacia sus gastos personales, remarcando que exigir una pensión no significa atravesar carencias económicas, sino buscar estabilidad y responsabilidad compartida.