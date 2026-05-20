Actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' vive drama familiar y pide ayuda URGENTE en redes sociales

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) atraviesa un duro momento familiar por el que decidió pedir ayuda urgente a sus seguidores en redes sociales para salvar a su madre. ¿De quién se trata y qué solicita en el video que generó gran impacto?

Actriz de 'AFHS' pide ayuda para salvar a su madre

La comunidad artística y los seguidores de la serie peruana 'Al Fondo Hay Sitio' se encuentran sorprendidos con un inesperado pedido de uno de sus actores. Pues bien, en las últimas horas, una de las artistas más queridas el elenco reveló en su cuenta oficial de Instagram que viene atravesando un delicado momento familiar debido al delicado estado de salud de su madre.

Ante la gravedad de la situación, la actriz Virna Flores decidió hacer uso de sus redes sociales para pedir ayuda urgente, ya que, según precisó en su publicación, su mamá, Pietra Di Liberto, requiere transfusiones de sangre de forma constante tras enfrentar un cuadro clínico complejo.

Mediante un video, se ve a la popular 'Lorena' acudir personalmente a donar sangre y plaquetas, aprovechando también para generar conciencia sobre la importancia de este acto solidario.

"Hoy quiero pedirles algo muy importante: Estamos buscando donantes de sangre y plaquetas (de cualquier tipo) para mi mamá. Cada donación suma, ayuda y puede hacer una enorme diferencia en este momento tan delicado para nuestra familia", precisó la actriz peruana en Instagram.

Virna Flores y su emotivo mensaje en redes sociales

En el material audiovisual, la actriz también señaló: "Aquí estamos, donando sangre. Donar sangre siempre es importante, podemos salvar una vida. En este caso para mí toma un carácter más personal porque esta sangre es para mi mamá (...) Gracias por estar, por acompañarnos y por todo el cariño que siempre nos hacen sentir".

Como era de esperarse, el mensaje pidiendo ayuda urgente generó la inmediata reacción no solo de sus fanáticos, sino también de otros artistas del espectáculo peruano, quienes no dudaron en demostrar la fuerte unión y solidaridad que existe detrás de las pantallas. Entre algunos de los comentarios destaca la de su esposo Ismael La Rosa, Regina Alcóver y Karina Calmet.

"Doy Gracias por el milagro ya realizado. Doy gracias por su total y absoluta recuperación y su fortaleza y perfecto estado de salud", expresó Ismael sobre la recuperación y estado de salud de su suegra.

Con este pedido de ayuda urgente, la actriz de Al Fondo Hay Sitio, Virna Flores, ha generado preocupación entre sus seguidores. Pues bien, sostuvo que atraviesa un difícil momento familiar por el estado de salud de su madre, por el que pide donantes de sangre y plaquetas para su recuperación.