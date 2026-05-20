Onelia Molina y Kevin Díaz responden tras pasar la noche en el mismo 'depa': "Fui a grabar un comercial"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina y Kevin Díaz siguen dando de qué hablar luego de darse un apasionado beso en 'Esto es Guerra' y presuntamente pasar la noche juntos en el mismo departamento, tal como lo expuso Magaly Medina en 'Magaly TV La Firme'. Ambos se pronunciaron respecto al presunto encuentro que habría ocurrido en el departamento del modelo venezolano en Miraflores.

¿Qué dijeron Kevin y Onelia sobre la noche que pasaron juntos?

Las cámaras de Magaly Medina captaron a la modelo ingresando al edificio donde vive Kevin Díaz el pasado 11 de mayo, aproximadamente a las 10:20 de la noche, y no salió hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Incluso, sus investigadores consultaron en la recepción del edificio si Kevin vive allí y recibieron una respuesta afirmativa.

Ante ello, ambos fueron consultados sobre la presunta noche que tuvieron en solitario, pero sus explicaciones no convencieron a todos. "Sí fui a ese lugar, sí entré en la noche saliendo de acá (EEG) y salgo muy temprano porque fui a grabar un comercial y lo tenía que grabar muy temprano. Ya lo que quieran decir no importa, pero sí me incomoda ", dijo Onelia.

Sin embargo, Magaly comprobó que había inconsistencias en las declaraciones de la modelo, ya que no fue directamente del programa al edificio de Kevin, sino que hizo una parada en su casa antes. También se reveló que no se retiró temprano del edificio, sino que lo hizo casi al mediodía.

Por otro lado, Kevin Díaz aseguró que no pasaron la noche juntos y hasta negó que él viva en ese edificio. También arremetió contra el programa de espectáculos de ATV, asegurando que están infringiendo las normas mínimas de privacidad.

"Las imágenes que están mostrando no son para nada ciertas. No hemos pasado la noche juntos, para nada. En la nota salen diciendo como que es mi casa y no es así (...) aquí infringen las normas de privacidad de cualquier ser humano y no me parece justo. Cambian la información y dejan muy mal a una chica que no tiene nada que ver", dijo el modelo venezolano.

De esta manera, la aparición de Onelia Molina en el edificio donde estaría viviendo Kevin Díaz volvió a encender los rumores de un posible romance entre ambos. Aunque los dos negaron haber pasado la noche juntos, las imágenes y contradicciones reveladas por 'Magaly TV La Firme' continúan generando dudas entre los seguidores del reality, quienes siguen atentos a cada movimiento de la pareja televisiva.