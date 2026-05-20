Banda de Ed Sheeran sorprende en bar de Miraflores al interpretar 'Cariñito': "Un momento tan hermoso"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante británico Ed Sheeran brindará un concierto esta noche en el Estadio Nacional, de Lima, y en la previa la banda que lo acompañará ha sorprendido en las redes sociales al ser captados interpretando la famosa cumbia peruana 'Carñito' en un bar de Miraflores.

Músicos de Ed Sheeran son ovacionados tras interpretar 'Cariñito'

Los fanáticos peruanos de Ed Sheeran aguardan emociones para lo que será su próximo show que presentará este 20 de mayo en el coloso de José Díaz, el cual se avizora que se llenará para escuchar los clásicos temas del intérprete así como sus nuevos sencillos.

En ese sentido, horas previas a realizarse dicha presentación, la agrupación que será soporte del artista europeo llamada 'Beoga', que está integrada por músicos irlandeses, ha causado furor en redes sociales al ser captados en imágenes realizando un jammin en un bar miraflorino.

Dentro de las canciones que interpretaron resaltó la reconocida cumbia 'Cariñito', compuesta en 1979 por el peruano Ángel Aníbal Rosado. En esta oportunidad, estuvieron acompañados del músico nacional Lucho Quequezana quien tocó el charango para darle un sonido andino que calzó perfecto.

Por su parte, los irlandeses tocaron piano, guitarra, acordeón y le añadieron hasta un violín a la clásica canción. De principio a fin, los asistentes al recinto les llenaron de elogios y aplausos por la interpretación.

Un retorno al Perú después de 9 años

Vale señalar que, el intérprete de éxitos globales como "Perfect", "Shape of yoou" y "Thinking Out Loud" retorna a territorio peruano como parte de su nueva gira titulada 'LOOP Tour'.

La última vez que Ed Sheeran visitó Lima fue en el 2017 cuando ofreció un concierto con entradas totalmente agotadas en el Jockey Club, en una veladada que marcó una conexión especial con sus fanáticos peruanos, en el marco de su gira 'Divide Tour', con la que rompió récords de asistencia a nivel global.

Sin embargo, en esta ocasión el artista nacido en Halifax, Reino Unido, ofrecerá un espectáculo que combinará tecnología inmersiva, escenarios circulares y proyecciones visuales de 360°, a través de la cual redefine su estilo y conexión con su aclamado público.

Como vemos, el retorno del cantante británico Ed Sheeran al Perú ha causado emoción en sus fanáticos peruanos que disfrutarán del concierto que brindará esta noche. Sin embargo, en la previa, la banda que lo acompañará sorprendió al interpretar la cumbia 'Cariñito' en un bar de Miraflores.