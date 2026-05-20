Marcelo Tinelli hace INESPERADA revelación sobre Milett Figueroa tras su separación

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli rompió su silencio tras su separación de Milett Figueroa y realizó una inesperada revelación sobre la actriz peruana, que causó gran revuelo en la farándula local e internacional. ¿Qué dijo el 'Divo' argentino?

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminaron su relación

El romance que nació entre las luces de la pista de baile en 2023 en el programa 'Bailando', en Argentina, llegó a su fin definitivo. La noticia de la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa causó gran revuelo en medios de comunicación de Perú y Argentina, pero especialmente luego de que la popular 'Milechi' decidiera hablar abiertamente en televisión sobre algunos detalles de lo que fue su relación con el argentino.

La actriz y exchica reality sostuvo que fue ella quien decidió acabar su historia de amor con Tinelli por el "desgaste emocional" que comenzó a crecer por situaciones que consideraba incompatibles dentro de la relación.

"Si fueron diferencias de integridad, de valores en una relación, el respeto, la coherencia", indicó en un inicio Milett para seguidamente declarar, dejando entrever que la infidelidad y las mentiras habrían sido el detonante de la ruptura. Tras lo señalado por la modelo, Marcelo Tinelli no tardó en romper su silencio en una reciente entrevista con Karina Iavícoli para "LAM".

¿Cuál fue la revelación de Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa?

Marcelo Tinelli confesó a la prensa de su país que la relación con Figueroa simplemente "no funcionó", una situación común en cualquier pareja. Sin embargo, lo que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo fue la inesperada revelación que hizo sobre su ahora expareja.

Según indicó, se dio con la sorpresa de que Milett, a quien calificó como "una gran mujer" lo bloqueó por completo de todas sus redes sociales, puesto que habría quedado "molesta" tras su separación y darse a conocer de su nuevo romance con Rossana Almeyda.

"No funcionó como cualquier pareja. Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hablé más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados", dijo Tinelli a 'LAM'.

De acuerdo a Tinelli, él trató de buscar a Milett Figueroa en Instagram, pero "no estaba en ningún lado". Señaló que no busca polemizar la situación y destacó que mantiene un vínculo cordial con la familia de su expareja, algo que para él tiene peso en la evaluación de la separación.

Milett tomará acciones legales tras ruptura

Mientras que Marcelo Tinelli anunciaba estar en una nueva relación, Milett Figueroa anunció que tomará acciones legales contra personas y medios de comunicación que, según afirma, han difundido comentarios ofensivos y difamatorios en su contra tras el fin de su relación con el conductor argentino.

De esta forma, Marcelo Tinelli reveló que Milett Figueroa optó por bloquearlo de todas sus redes sociales. Pese a la decisión de la modelo peruana, sostuvo que prefiere quedarse con los buenos recuerdos de su historia con ella, respetando su decisión de apartarlo de su entorno mientras él se enfoca en conocer nuevas ilusiones sentimentales.