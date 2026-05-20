"La amante más despreciada": Magaly destruye a Tilsa por decir que la dejó en depresión tras entrevistarla

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano y Magaly Medina vuelven a estar enfrentadas públicamente después de varios años. Esta vez, la conductora de televisión salió al frente para responder a las afirmaciones de la exmodelo, quien dijo que la dejó en depresión tras entrevistarla cuando estaba en Latina TV. Magaly no dudó en cuestionar la versión de Tilsa y aseguró que es una fracasada que le tiene envidia.

Tilsa minimiza a Magaly

La conductora de ATV se tomó los últimos minutos de su programa para asegurar que no le gustan las medias verdades y por eso salió al frente para responderle con todo a Tilsa, quien aseguró que la conductora tuvo que retirarse de su espacio y ausentarse durante al menos tres semanas tras quedar mal a nivel nacional por no poder confrontarla en la entrevista.

Recordemos que hace unos días, la exconejita de Playboy se presentó en el pódcast 'La Manada', donde afirmó que Magaly no tiene recursos para entrevistar a alguien y solo funciona para hacer monólogos, pero cuando tiene a alguien al frente se le traban las palabras. Sin embargo, lo más polémico que dijo fue que, después de entrevistarla, la dejó en depresión.

"Después de esa entrevista que me hizo a mí, tres semanas no fue a su programa porque se internó con depresión", dijo Tilsa hace unos días, generando mucha polémica.

Magaly fulmina a Tilsa por recordar entrevista

Ante ello, Magaly decidió responder directamente las declaraciones de Tilsa y cuestionó la versión que está dando la exmodelo. "Resulta que hay personas a las que les encanta contar historias a su manera e inventar, porque tienen una facilidad para inventar episodios que nunca pasaron", dijo en un inicio.

Enseguida, criticó duramente los escándalos en los que Tilsa Lozano estuvo involucrada hace varios años, cuando se vio envuelta en un triángulo amoroso con el futbolista Juan Manuel Vargas. "Da pena porque su vida es desgraciada, su vida ha sido una cuestión de ser amante, la amante más despreciada del país... su vida en verdad es patética ", agregó.

Finalmente, aseguró que Tilsa le tiene envidia debido a su éxito televisivo, mientras que la exconejita nunca ha logrado mantener un programa durante mucho tiempo. "Su historia llena de fracasos no tiene ningún éxito televisivo... es una persona pobre, a mí me da mucha lástima y mucha pena ", sentenció.

Es así que, las recientes declaraciones entre Magaly Medina y Tilsa Lozano reavivaron una rivalidad mediática que parecía haber quedado en el pasado. El enfrentamiento volvió a generar polémica en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre quién tiene la razón y recordaron antiguos escándalos protagonizados por ambas figuras de la televisión peruana.