Alejandra Baigorria revela que Instagram le cobró 40% de comisión por suscripciones el día de su boda

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria detalló en televisión que las ganancias que obtuvo por las suscripciones de Instagram durante su boda con Said Palao fueron reducidas por una comisión del 40% aplicada por la plataforma. La empresaria reveló que, aunque más de cinco mil personas pagaron la suscripción exclusiva para acceder al contenido de su matrimonio, el monto recibido fue considerablemente menor al esperado.

Baigorria aclara ganancias de su boda

Durante su participación en «Sin +Que decir», Alejandra Baigorria explicó que la suscripción para acceder a contenido exclusivo de su boda costó 20 soles por persona. Aunque inicialmente se estimó que la recaudación habría superado los 100 mil soles, la empresaria aclaró que el monto final fue menor debido a las comisiones aplicadas por la plataforma.

"Es verdad, la gente cree que fue un montón de plata, pero el Instagram me voló el 40%", expresó Alejandra Baigorria durante la entrevista.

La empresaria señaló que Meta aplica una comisión a los creadores que utilizan el sistema de suscripciones, reduciendo parte de los ingresos obtenidos por este servicio. Asimismo, se le cuestionó la decisión de monetizar el evento privado, pero Baigorria defendió su elección y explicó que todas las plataformas aplican comisiones por el servicio.

"Claro, ¿tú qué crees que Instagram es gratis? Me voló el cuarenta por ciento", puntualizó la empresaria, mientras revisaba su teléfono para confirmar las cifras.

Al final, Baigorria precisó que recibió aproximadamente 60 mil soles tras la deducción de la comisión.

"La gente dijo que había cinco mil suscriptores por veinte soles, son 100 mil. Dijo: 'Ah, se metió cien mil'. Pero no, el Instagram me voló el 40%. (Sacaste 60 luquitas) Sí", añadió.

Las declaraciones de Alejandra Baigorria reavivaron el debate sobre las suscripciones en redes sociales y el porcentaje de ganancias que retienen las plataformas digitales.

La pareja pasó su aniversario a distancia

El 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su primer aniversario de matrimonio en un contexto poco habitual. La pareja pasó esta fecha especial separada debido a compromisos laborales y deportivos previamente asumidos.

Por aquellos días, Baigorria se encontraba en China atendiendo asuntos relacionados con su marca de ropa, mientras que Palao permanecía en Perú para competir en el Ironman 70.3 de Lima.

El deportista utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras de cariño a su esposa y recordar la fecha de su aniversario. En contraste, la empresaria no hizo referencia al acontecimiento y compartió únicamente publicaciones vinculadas a sus actividades profesionales.

La distancia y las responsabilidades de ambos marcaron el primer aniversario de la pareja, mostrando una realidad distinta a la gran atención mediática que rodeó su boda durante el año anterior.