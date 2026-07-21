Magaly Medina es condecorada por la Municipalidad de La Molina por su trayectoria

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Municipalidad de La Molina reconoció a Magaly Medina durante una sesión solemne, donde la conductora de televisión recibió una importante distinción.

La condecoración de "La Urraca"

La conductora de 'Magaly TV La Firme' fue condecorada en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo, resiliencia y constante dedicación por parte de la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, aseguró que esta distinción tiene un significado especial para ella, ya que la recibe como vecina de La Molina.

La ceremonia reunió a diversas personalidades vinculadas a La Molina, quienes fueron homenajeadas por sus trayectorias y por su relación con la comunidad. Entre los asistentes se encontraban figuras de distintos ámbitos, en una jornada en la que el alcalde Diego Uceda encabezó el acto protocolar y entregó las distinciones.

La presencia de Magaly Medina generó especial expectativa entre los asistentes. La periodista fue recibida con saludos, fotografías y muestras de cariño antes de que comenzara la ceremonia. El reconocimiento oficial llevó su nombre completo: Magaly Jesús Medina Vela.

Reconocimiento a su trabajo

La distinción fue entregada por el alcalde del distrito, quien destacó la trayectoria de la conductora en los medios de comunicación, así como su resiliencia, liderazgo y esfuerzo a lo largo de su carrera. La ceremonia estuvo acompañada por los aplausos y la ovación de los asistentes, quienes celebraron el reconocimiento.

Tras recibir la medalla y el diploma de reconocimiento, Magaly Medina tomó la palabra en representación de los homenajeados. Durante su intervención, resaltó la trayectoria de las demás personalidades distinguidas y expresó su agradecimiento a las autoridades y a los vecinos de La Molina por el homenaje.

"Creo que la trayectoria de las personas condecoradas, así, tienen varios años, llevan mucho currículum elogioso, unas grandes trayectorias. Pero a nombre de todos los condecorados, quiero darle las gracias a los vecinos de La Molina, al alcalde y compartir con ustedes el sentimiento que nos une a todos los peruanos", declaró

La conductora explicó que no interpretaba el homenaje únicamente como un reconocimiento a su carrera en televisión, sino como un gesto hacia los años que ha vivido en el distrito y la relación que construyó con la comunidad.

Con este reconocimiento, Magaly Medina suma una nueva distinción a su trayectoria profesional. Mientras continúa al frente de su carrera televisiva, la conductora agradeció el homenaje recibido por parte de la Municipalidad de La Molina, una condecoración que, según afirmó, tiene un significado especial por el vínculo que mantiene con el distrito desde hace casi 25 años.